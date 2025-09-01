Del Piero d’improvviso al J Medical, tifosi Juve impazziti: “Fermate Comolli!”

Grande sorpresa nell'ultimo giorno di calciomercato della Juventus . Oltre a Zhegrova ed Openda, che stanno svolgendo le visite , si è infatti presentato al J Medical anche Alessandro Del Piero . L'ex capitano e leggenda bianconera è stato accolto con stupore dai tifosi presenti, che gli hanno riservato una grande ovazione. Il classe 1974 era in compagnia del figlio.

Juve, Del Piero a sorpresa al J Medical

Una volta arrivato al J Medical, i presenti presenti per le visite di Zhegrova ed Openda, hanno accolto Alessandro Del Piero con il solito coro "C'è solo un capitano". Una sorpresa che ha scatenato i tifosi bianconeri anche sui social che hanno scritto messaggi come: "Aiuto Comolli l'ha preso per fare il vice Yildiz, fermatelo", o "Per andare a fare gli esami del sangue ha scelto l'ultimo giorno di mercato, leggenda" o ancora "Ci serviva proprio un vice Yildiz". C'è poi chi sogna un suo ritorno in bianconero con un ruolo da dirigente e che ha scritto: "Torna per favore" o "Nuovo ds?" e infine "E' casa sua, manchi".