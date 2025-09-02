Calciomercato Juve, la cronaca dell’ultimo giorno: i costi di Openda e Zhegrova e l’arrivo di Del Piero

Un’estate vissuta sul brucomela, velocità ridotte e percorso tracciato dritto di fronte, senza troppe curve o saliscendi. E poi la botta di adrenalina, cinture allacciate e montagne russe per l’ultimo giorno del calciomercato. C’è stato un po’ di tutto nel lunapark Juventus e, alla fine, la sensazione è quella di soddisfazione, si esce col sorriso in bocca e con un bello stecco di zucchero filato. Vero, qualcosa manca, ma nelle condizioni attuali, soprattutto economiche, si è fatto ciò che si è potuto. Passo indietro, tocca rivivere la giornata al rallentatore, per concentrarsi sui momenti salienti e sui bivi che hanno portato il club bianconero a prendere una direzione piuttosto che un’altra. Si parte dalla pancia del Luigi Ferraris di Genova: lì, dove compagni e staff abbracciano e salutano Nico Gonzalez. Contro i rossoblù gli ultimi 10 minuti in maglia bianconera, da calciatore la cui cessione era già definita e dopo una stagione che non ha rispettato le attese. Alle 6:30 del mattino, l’argentino è volato in direzione Madrid per vestire la maglia dell’Atletico. Operazione in prestito oneroso per 1 milione di euro, corrispettivo che può aumentare per un ammontare non superiore a 1 milione al raggiungimento di determinati obiettivi. Il riscatto, invece, è fissato a 32 milioni, anche in questo caso è condizionato dai risultati sportivi. Potenzialmente, quindi, la Juve potrebbe guadagnare una cifra intorno ai 34 milioni di euro.