Calciomercato Juve, la cronaca dell’ultimo giorno: i costi di Openda e Zhegrova e l’arrivo di Del Piero

Un’estate vissuta sul brucomela, velocità ridotte e percorso tracciato dritto di fronte, senza troppe curve o saliscendi. E poi la botta di adrenalina, cinture allacciate e montagne russe per l’ultimo giorno del calciomercato. C’è stato un po’ di tutto nel lunapark Juventus e, alla fine, la sensazione è quella di soddisfazione, si esce col sorriso in bocca e con un bello stecco di zucchero filato. Vero, qualcosa manca, ma nelle condizioni attuali, soprattutto economiche, si è fatto ciò che si è potuto. Passo indietro, tocca rivivere la giornata al rallentatore, per concentrarsi sui momenti salienti e sui bivi che hanno portato il club bianconero a prendere una direzione piuttosto che un’altra. Si parte dalla pancia del Luigi Ferraris di Genova: lì, dove compagni e staff abbracciano e salutano Nico Gonzalez. Contro i rossoblù gli ultimi 10 minuti in maglia bianconera, da calciatore la cui cessione era già definita e dopo una stagione che non ha rispettato le attese. Alle 6:30 del mattino, l’argentino è volato in direzione Madrid per vestire la maglia dell’Atletico. Operazione in prestito oneroso per 1 milione di euro, corrispettivo che può aumentare per un ammontare non superiore a 1 milione al raggiungimento di determinati obiettivi. Il riscatto, invece, è fissato a 32 milioni, anche in questo caso è condizionato dai risultati sportivi. Potenzialmente, quindi, la Juve potrebbe guadagnare una cifra intorno ai 34 milioni di euro.
Notte rovente
Tra i saluti e la partenza da Caselle di Nico, la dirigenza bianconera ha vissuto una nottata in mezzo a telefoni e calcolatrici, per provare a trovare l’incastro giusto per Kolo Muani. Fino all’ultimo il francese è stato l’obiettivo prioritario e, quando ancora la città dormiva in attesa di tornare sui soliti ritmi frenetici post ferie estive, la Juventus tentava di abbattere il muro del Psg. Tentativo fallito e parti arroccate sulle proprie convinzioni; alla fine l’attaccante si è accasato al Tottenham per un prestito secco oneroso di 5 milioni. In parallelo, i bianconeri si sono tutelati con un’accelerata sul fronte Openda. Una progressione continua che ha fruttato la chiusura dell’affare nella prima mattinata di ieri. E allora via al volo che lo ha portato a Milano Linate, poi il trasferimento a Torino e il solito iter delle visite più firma del contratto. Arriva dal Lipsia con la formula del prestito (oneroso, 4 milioni bonus compresi) con condizioni semplici per l’obbligo di riscatto. Questo porterà l’intera operazione ad un prezzo complessivo di circa 45 milioni. Prima di Openda era arrivato Zhegrova, frutto del domino scatenato dalla partenza di Nico Gonzalez. L’acquisto era stato chiuso in contemporanea con Genoa-Juve, ha avuto tutto il tempo per organizzare un volo che lo ha portato direttamente a Torino.
L'incontro con Del Piero
Nel percorso prestabilito prima di diventare un giocatore della Juventus – a titolo definitivo per 14,3 milioni da pagare al Lille, più 1,2 di oneri accessori e 3 di bonus -, anche una tappa a sorpresa. Mentre era impegnato nelle visite mediche ha incontrato Alessandro Del Piero – presente in clinica per motivi personali -, con cui ha scattato una foto divenuta virale in poco tempo. E chissà che non sia stato l’ex capitano a ispirare le prime dichiarazioni ai canali bianconeri: «Per me è un sogno questa maglia. La indosserò con tanto orgoglio e darò il massimo per la squadra. La mia posizione? Preferisco quella di esterno largo e per quanto riguarda il mio modo di giocare, mi piace segnare, servire assist e aiutare con la mia qualità».
Infine, l’ultimo giorno di mercato della Juve non è solo la storia di affari chiusi. Nelle ultime ore della sessione, i bianconeri hanno aperto un nuovo tavolo con il Nizza. Offerta di prestito con diritto di riscatto per l’esperto terzino destro Jonathan Clauss. Inamovibili i francesi: cessione definitiva, con prezzo fissato a 15 milioni, oppure nulla. E nulla è stato.
Un’estate vissuta sul brucomela, velocità ridotte e percorso tracciato dritto di fronte, senza troppe curve o saliscendi. E poi la botta di adrenalina, cinture allacciate e montagne russe per l’ultimo giorno del calciomercato. C’è stato un po’ di tutto nel lunapark Juventus e, alla fine, la sensazione è quella di soddisfazione, si esce col sorriso in bocca e con un bello stecco di zucchero filato. Vero, qualcosa manca, ma nelle condizioni attuali, soprattutto economiche, si è fatto ciò che si è potuto. Passo indietro, tocca rivivere la giornata al rallentatore, per concentrarsi sui momenti salienti e sui bivi che hanno portato il club bianconero a prendere una direzione piuttosto che un’altra. Si parte dalla pancia del Luigi Ferraris di Genova: lì, dove compagni e staff abbracciano e salutano Nico Gonzalez. Contro i rossoblù gli ultimi 10 minuti in maglia bianconera, da calciatore la cui cessione era già definita e dopo una stagione che non ha rispettato le attese. Alle 6:30 del mattino, l’argentino è volato in direzione Madrid per vestire la maglia dell’Atletico. Operazione in prestito oneroso per 1 milione di euro, corrispettivo che può aumentare per un ammontare non superiore a 1 milione al raggiungimento di determinati obiettivi. Il riscatto, invece, è fissato a 32 milioni, anche in questo caso è condizionato dai risultati sportivi. Potenzialmente, quindi, la Juve potrebbe guadagnare una cifra intorno ai 34 milioni di euro.
Notte rovente
Tra i saluti e la partenza da Caselle di Nico, la dirigenza bianconera ha vissuto una nottata in mezzo a telefoni e calcolatrici, per provare a trovare l’incastro giusto per Kolo Muani. Fino all’ultimo il francese è stato l’obiettivo prioritario e, quando ancora la città dormiva in attesa di tornare sui soliti ritmi frenetici post ferie estive, la Juventus tentava di abbattere il muro del Psg. Tentativo fallito e parti arroccate sulle proprie convinzioni; alla fine l’attaccante si è accasato al Tottenham per un prestito secco oneroso di 5 milioni. In parallelo, i bianconeri si sono tutelati con un’accelerata sul fronte Openda. Una progressione continua che ha fruttato la chiusura dell’affare nella prima mattinata di ieri. E allora via al volo che lo ha portato a Milano Linate, poi il trasferimento a Torino e il solito iter delle visite più firma del contratto. Arriva dal Lipsia con la formula del prestito (oneroso, 4 milioni bonus compresi) con condizioni semplici per l’obbligo di riscatto. Questo porterà l’intera operazione ad un prezzo complessivo di circa 45 milioni. Prima di Openda era arrivato Zhegrova, frutto del domino scatenato dalla partenza di Nico Gonzalez. L’acquisto era stato chiuso in contemporanea con Genoa-Juve, ha avuto tutto il tempo per organizzare un volo che lo ha portato direttamente a Torino.