Openda, dall'intervento per giocare a calcio a patatine e fanta: la storia del nuovo bomber Juve

Da piccolo ha rischiato di non poter più praticare attività sportive a causa di una brutta forma di broncopolmonite che gli creava grossi problemi di respirazione. «Penso che non potrà neppure tornare a correre», vaticinò un medico belga a sua mamma Mariame, d’origine franco-marocchina. Per fortuna si sbagliò di grosso perché Ikoma-Loïs Openda , dopo un delicato intervento chirurgico, ha recuperato alla grande diventando prima una promessa del calcio e poi un campione: basti pensare che il Red Bull Lipsia lo aveva acquistato nel 2023 dai francesi del Lens per 42 milioni, quasi il doppio di quanto sborsato l’anno precedente per prelevare lo sloveno Benjamin Šeško dai “cugini” del Red Bull Salisburgo.

Patatine e Fanta

Anche il Milan lo aveva inseguito a lungo, ma il dg bianconero Damien Comolli è stato bravo a piazzare il colpo vincente. Nativo di Liegi e figlio di un camerunese (Joseph) che ha conosciuto soltanto a vent’anni. Ha cominciato a giocare a calcio seguendo le orme di suo fratello maggiore Jodice, entrambi nella squadra dilettantistica locale del Patro-Othée. Loïs si allena alle 16 con la sua categoria, poi raddoppia la seduta alle 18 con la squadra di suo fratello, composta da ragazzi di 4 anni più grandi. Nonostante la differenza di livello con giovani fisicamente molto più prestanti e sviluppati, segna tanti gol mettendo in difficoltà gli avversari nati nel 1996 anziché nel 2000 come lui. E – un po’ come amava fare Cassius Clay prim’ancora di diventare Muhammad Ali anticipando ai giornalisti in quale ripresa il suo rivale di turno sarebbe finito ko – scommetteva con i clienti del bar del campo sportivo che avrebbe segnato x numero di gol: 1, 2, 3, 4. A seconda dell’avversario. Ma ovviamente non c’erano soldi in palio: se azzeccava, si portava a casa due pacchetti di patatine e una Fanta. Un giorno mamma Mariame lo vide tornare a casa con un saccone di plastica tipo quelli per la spazzatura pieno di patatine fritte e lattine d’aranciata...

Scartato e poi preso dallo Standard

Aiutato economicamente da Paul-José M’Poku, ex attaccante di Chievo e Cagliari oggi in Romania all’UTA Arad, Openda comincia a suscitare l’interesse degli osservatori dei club professionistici di Liegi. L’allora tecnico del Royal FC de Liège, Fabrice Geraerts, lo vede in azione durante un torneo giovanile e ne resta stregato. L’undicenne Openda cambia squadra ed entra nell’accademia dell’RFC Liegi. Resta due anni poi si fa avanti lo Standard, squadra più famosa della città bagnata dalla Mosa. Gli fissano un provino, ma non va come sperato. «Troppo acerbo», dissero. Lui pianse, ma reagì subito tanto che al secondo tentativo con lo Standard superò il test e indossò la maglia biancorossa. Nel 2015 il livello sale ancora: lo ingaggia il Club Brugge, seconda squadra più importante del Belgio dopo l’Anderlecht. Ma fra Bruges e Liegi ci sono circa duecento chilometri di distanza e il quindicenne, che prima dorme in un college, poi presso una famiglia e infine in un albergo, sente il peso della solitudine (l’unica compagnia è la sua PlayStation) e il distacco dall’adorata madre. Che finalmente, decisa ad aiutare Loïs a inseguire il suo grande sogno, decide di trasferirsi con la famiglia nel capoluogo delle Fiandre Occidentali. Rasserenato, l’attaccante vola sempre più in alto.