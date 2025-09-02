Tre nuove squadre: come cambia la Juve di Tudor con Openda e Zhegrova

Openda e Zhegrova: le soluzioni

E Openda? Risolve. Eccome se risolve. Oltre a poter rivestire il ruolo di punta nell’ipotetico attacco a due - del resto, nasce seconda punta, può e sa farlo -, è l’elemento di distrazione di massa alle spalle del centravanti, partendo dalla zolla attualmente ed esclusivamente occupata dal numero dieci turco. Che possa aprirsi una partita nella partita per quella maglia lì, è tutto da vedere, pure perché Kenan è innanzitutto un equilibratore difensivo, bravo a lasciare spazio di manovra offensiva a Conceiçao sul lato opposto, e con David impegnato solamente nel ripulire le azioni. Chiaro, Yildiz non aveva mai avuto una concorrenza così spietata, molto dunque si capirà stagione vivendo, così come le eventuali intenzioni di Tudor di snaturare il giocattolino perfettamente funzionante di queste prime due di campionato. Per non incappare in qualche cambio troppo repentino, e perciò in dei rischi oltre il calcolabile, il primo passo potrebbe farsi rappresentante di un giusto mezzo: e se si optasse per il trequartista? Yildiz tornerebbe alle origini, da dieci puro. David potrebbe essere affiancato da un centravanti più puro come Vlahovic - sarà dura da tener fuori -, oppure da un incursore più diretto come Openda. Zhegrova completerebbe l’opera per sfruttare gli spazi esterni, e la regia passerebbe dall’attaccante turco, e non più dai due centrocampisti muscolari, almeno finché Teun Koopmeiners non avrà completato l’apprendistato in mezzo al campo. È evidente: è un enorme, totale, gigantesco cartello dei lavori in corso. Come tutti i “lavori in corso”, però, c’è l’eccitazione generale da progetto, impalcatura dopo impalcatura, fondamenta su fondamenta. Impossibile dire oggi cosa sarà la Juventus da qui ai prossimi mesi, si può più facilmente sostenere che un attacco con così tante soluzioni non si vedeva dai tempi in cui le vittorie fioccavano, i talenti insieme a queste ultime. Se le condizioni fisiche - soprattutto nel caso di Zhegrova - accompagneranno la qualità, allora sarà complicato nascondersi dietro le transenne, impossibile non partecipare al bando dei sogni. Che ricominciano, come nella tradizione di ogni inizio settembre e fine mercato.