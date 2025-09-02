Tre nuove squadre: come cambia la Juve di Tudor con Openda e Zhegrova

TORINO - In fondo, bastano ventiquattr’ore per cambiare. Ma serve volerlo, volerlo davvero. Guardandosi negli occhi, due giorni fa, i dirigenti della Juventus hanno capito di non poter proseguire in direzione Randal Kolo Muani, o almeno non così, arrancando in salita. E allora si è cambiato senso di marcia: non più un sentiero battuto e tenuto illuminato per almeno due mesi, ma un viaggio messo in preventivo nel caso in cui fosse crollato tutto. Via a Lipsia, ecco Openda. Un giocatore diverso da Kolo, forse un più concreto alter ego di Kenan Yildiz, comunque uno da gol - 41 in 93 presenze con i tedeschi -, e soprattutto da notti europee nel curriculum. Che in una squadra tutto sommato giovane, a volte parsa giovanissima, è un elemento mica secondario. Anzi. In questo, pure Edon Zhegrova darà una mano sostanziale, anche ad andare oltre la leggerezza di Conceiçao, a cui contenderà il posto: il kosovaro è una macchina da azioni, è forte nell’andare sul fondo, sa creare superiorità numerica, s’impegna nelle rincorse e (naturalmente) non si congela sotto porta. Finché le gambe hanno retto, ossia fino alla fine del 2024, l’ex Lilla aveva prodotto 8 reti in 21 sfide, quasi una ogni due, e di queste marcature ben 4 erano arrivate negli scontri decisivi della Champions League.
La Juve in 3
Insomma: non c’è paura in questo dojo, o almeno ce n’è parecchia in meno rispetto a un anno fa, quando stadi, storie, aspettative avevano un peso specifico spesso impronosticabile. Dipendeva da quanta spavalderia avesse da parte la formazione bianconera. Che oggi sì, può dirsi più completa. Non solo: può farsi in tre, com’è sostanzialmente nelle intenzioni di Igor Tudor, pronto a ripartire dal 3-4-2-1 ma non necessariamente ancorato alle sue convinzioni. Semmai, è alle sue costruzioni che bisognerà presto volgere lo sguardo. Nella conferenza stampa pre Genoa, il tecnico croato aveva aperto alla possibilità di utilizzo della doppia punta. Un’arma a gara in corso, al momento. Però anche un espediente tattico dal quale ricavare quell’effetto sorpresa destinato a svanire, ancor di più quando pregi e difetti juventini verranno fuori col passare delle giornate. Il prossimo step può essere dunque il 3-5-2, con il sacrificio di un trequartista e l’aggiunta di un centrocampista centrale, magari in quei duelli in cui sei più convinto di difendere e più libero di colpire scappando a velocità supersonica verso l’altro lato del campo. Ecco: con la possibilità di sdoppiare Zhegrova, si fa tutto più semplice. Perché Edon potrebbe coprire il vuoto a destra (che resta, resta a prescindere) ricoprendo compiti più difensivi, per poi liberarsi nell’altra fase come esterno aggiunto, con tanto di dialogo con Kenan Yildiz. Entrambi danno del “tu” al pallone, da entrambi ci si aspetta il cambio di passo specialmente nei momenti più complicati.
Openda e Zhegrova: le soluzioni
E Openda? Risolve. Eccome se risolve. Oltre a poter rivestire il ruolo di punta nell’ipotetico attacco a due - del resto, nasce seconda punta, può e sa farlo -, è l’elemento di distrazione di massa alle spalle del centravanti, partendo dalla zolla attualmente ed esclusivamente occupata dal numero dieci turco. Che possa aprirsi una partita nella partita per quella maglia lì, è tutto da vedere, pure perché Kenan è innanzitutto un equilibratore difensivo, bravo a lasciare spazio di manovra offensiva a Conceiçao sul lato opposto, e con David impegnato solamente nel ripulire le azioni. Chiaro, Yildiz non aveva mai avuto una concorrenza così spietata, molto dunque si capirà stagione vivendo, così come le eventuali intenzioni di Tudor di snaturare il giocattolino perfettamente funzionante di queste prime due di campionato. Per non incappare in qualche cambio troppo repentino, e perciò in dei rischi oltre il calcolabile, il primo passo potrebbe farsi rappresentante di un giusto mezzo: e se si optasse per il trequartista? Yildiz tornerebbe alle origini, da dieci puro. David potrebbe essere affiancato da un centravanti più puro come Vlahovic - sarà dura da tener fuori -, oppure da un incursore più diretto come Openda. Zhegrova completerebbe l’opera per sfruttare gli spazi esterni, e la regia passerebbe dall’attaccante turco, e non più dai due centrocampisti muscolari, almeno finché Teun Koopmeiners non avrà completato l’apprendistato in mezzo al campo. È evidente: è un enorme, totale, gigantesco cartello dei lavori in corso. Come tutti i “lavori in corso”, però, c’è l’eccitazione generale da progetto, impalcatura dopo impalcatura, fondamenta su fondamenta. Impossibile dire oggi cosa sarà la Juventus da qui ai prossimi mesi, si può più facilmente sostenere che un attacco con così tante soluzioni non si vedeva dai tempi in cui le vittorie fioccavano, i talenti insieme a queste ultime. Se le condizioni fisiche - soprattutto nel caso di Zhegrova - accompagneranno la qualità, allora sarà complicato nascondersi dietro le transenne, impossibile non partecipare al bando dei sogni. Che ricominciano, come nella tradizione di ogni inizio settembre e fine mercato.
