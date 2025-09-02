Zhegrova, musica Juve: “Lo spettacolo sta per iniziare”. E svela il ruolo

I sogni sono spesso sfumature. La volontà di una persona di raggiungere obiettivi a medio-lungo termine o semplicemente posti. Per Zhegrova i sogni sono a tinte bianconere e quel posto per lui è Torino. Le ultime ore per l'ex Lilla sono state frenetiche tra l'arrivo a Caselle, le visite al J Medical, foto e autografi con i tifosi e poi la firma sul contratto con la Juve per le prossime stagione. Un vero e proprio blitz di Comolli in Francia con l'intenzione di andare a chiudere per il 'nuovo Messi' kossovaro, così viene definito, e l'ufficialità arrivata proprio sul gong del mercato . Poi per Edon anche per le prime parole a Juve Tv per farsi conoscere ai nuovi tifosi: "Sono orgoglioso di vestire questa maglia".

Zhegrova e il sogno Juve

Zhegrova parla con un filo di emozione, ma con lo sguardo sicuro di sè e concentrato per la nuova avventura: "Sinceramente per me è come un sogno. È un momento straordinario per me e la mia famiglia. Indosserò questa maglia con tanto orgoglio e darò il massimo per questa squadra". E a chi si stesse chiedendo quale sia il ruolo prediletto, la risposta è chiara: "La posizione che preferisco è quella di esterno largo e per quanto riguarda il mio modo di giocare mi piace segnare e servire assist".

Nessun dubbio nemmeno sugli obiettivi da raggiungere con i bianconeri: "Spero di segnare tanto e vincere dei titoli. Questo è l’importante e con questa squadra possiamo vincere, considerando la qualità dei giocatori della rosa". Poi uno sguardo al passato e alla sfida in Champions proprio contro la Juve: "È stata una grande partita, avversario difficile da affrontare ma ora sono felice di essere qui. Non vedo l'ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra". A chiudere un messaggio ai tifosi: "Ciao a tutti i tifosi bianconeri, non vedo l’ora di incontrarvi allo stadio. Lo spettacolo sta per iniziare".

