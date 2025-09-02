Openda: “Non ho dormito. Velocità e potenza, eccomi Juve”

"Non ho dormito". Lois Openda ha svelato sorridendo un curioso retroscena sulla chiamata della Juve . L'attaccante è arrivato nella deadline del mercato dal Lipsia ed è pronto a mettersi a disposizione di Tudor a partire da dopo la sosta. Due settimane, è quanto dovranno aspettare i tifosi per vederlo in campo con la maglia bianconera addosso. Dopo una giornata intensa tra visite mediche, firma sul contratto e foto di rito, comprese quelle fuori dal J Medical con i tifosi, si è presentato con le prime parole a Juve Tv: "Quando ho saputo della Juve ero entusiasta".

Openda e i punti di forza Juve

Lois Openda si è raccontato in breve: "Ero pronto per venire qui e sono felicissimo di essere arrivato alla Juve. Sono felicissimo di essere qui. Tutti mi hanno accolto bene, sia all’interno del club che i tifosi all’arrivo. Le strutture sono molto belle. Qui c’è tutto il necessario per rendere al meglio ed essere pronti a giocare". Sui suoi punti di forza: "Velocità e potenza. Questi sono i miei punti di forza. Sono un giocatore rapido, mi piace sfruttare gli spazi e spero di poter mettere queste caratteristiche al servizio della squadra e segnare diversi gol".

Sulla Serie A: "Conosco abbastanza bene il calcio italiano, seguo molto il campionato. Ho affrontato anche un paio di club e so che non sarà facile. In questa stagione ci sono ottime squadre e difese forti, ma sono felice e non vedo l’ora di esordire con questa maglia". A chiudere un saluto ai tifosi: "Ciao a tutti i tifosi bianconeri. Sono felicissimo di essere qui e non vedo l’ora di giocare allo Stadium e di vivere una bella stagione assieme ai miei compagni".

