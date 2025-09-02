Zhegrova gasa il tifo Juve: “Sono inarrestabile. L’avversario più forte? Non l’ho ancora incontrato”

Carisma e tanti sorrisi, Zhegrova è appena arrivato alla Juventus e già sta entrando nel cuore dei tifosi. Almeno per i suoi atteggiamenti e per le prime dichiarazioni. Non ha avuto paura ad esprimersi e con personalità ha gasato tutto l'ambiente. "Lo spettacolo sta per iniziare", ha detto ai canali del club, dove ha svelato anche altre curiosità e il suo ruolo preferito. Ora dovrà confermarsi anche il campo e avrà tante occasioni per farlo. Intanto ha continuato a svelare qualche altro particolare su di lui sui social bianconeri.
Zhegrova carica il mondo Juve
Zhegrova ha svelato subito il suo soprannome: "Leone". E i bianconeri sperano tanto di vederlo ruggire in mezzo al campo. Poi ha svelato qualche dettaglio come la sua città natale, Pristina, il compleanno (31 marzzo 1999) e ha confermato ancora una volta la sua posizione: "Ala". Risposte secche e che già si sapevano, a differenza delle domande successive. "Una parola per descrivermi? Inarrestabile. Senza cosa non potrei vivere? Il calcio. Qual è il mio talento nascosto? La musica. Artisti preferiti? M-Honcho e Kida, dal Kosovo. Forza o velocità? Velocità. Cibo preferito? Carne". E poi è arrivata un'altra risposta senza peli sulla lingua: "L'avversario più duro? Non l'ho ancora incontrato". Poi le ultime curiosità: "Cosa faccio come prima cosa dopo la partita? Chiamo la mia famiglia e gli amici. Social preferito? Instagram. Un parola in italiano? Grazie mille. Idolo sportivo? Messi. Sport preferito oltre il calcio? Box". E poi ha concluso lanciando un grande messaggio: "Il mio sogno con la Juve? Segnare all'ultimo minuto per vincere un titolo o qualcosa di simile".