Zhegrova gasa il tifo Juve: “Sono inarrestabile. L’avversario più forte? Non l’ho ancora incontrato”

Carisma e tanti sorrisi, Zhegrova è appena arrivato alla Juventus e già sta entrando nel cuore dei tifosi. Almeno per i suoi atteggiamenti e per le prime dichiarazioni. Non ha avuto paura ad esprimersi e con personalità ha gasato tutto l'ambiente. "Lo spettacolo sta per iniziare", ha detto ai canali del club, dove ha svelato anche altre curiosità e il suo ruolo preferito. Ora dovrà confermarsi anche il campo e avrà tante occasioni per farlo. Intanto ha continuato a svelare qualche altro particolare su di lui sui social bianconeri.