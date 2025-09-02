Bari si tinge di bianconero: in scena l’anima di Trezeguet

Per una notte non sarà Torino l’epicentro dell’universo bianconero. Queste sera al teatro Forma di Bari i tifosi avranno modo di intraprendere un viaggio nella storia juventina, accompagnati - mano nella mano - da chi ha contribuito a scriverla un gol dopo l’altro: David Trezeguet. Sul palco, l’ex leggenda francese ripercorrerà gli attimi più significativi della sua avventura alla Juventus: dagli scudetti vinti al fianco di Alex Del Piero alle memorabili notti di Champions, fino ad arrivare a quel gesto che ha trasformato il campione in bandiera: la scelta di restare alla Juventus dopo la retrocessione in Serie B, per riportarla nei palcoscenici più prestigiosi. L’evento, organizzato a regola d’arte dallo Juventus Official fan club di Bari “Spirito Gobbo Bari Gianluca Vialli” in collaborazione con Quacquarelli Assicuratori & Unipol, vedrà la partecipazione di oltre 300 tifosi, iscritti al Fan Club. Una realtà nata appena tre anni fa, grazie alla passione e alla determinazione di un piccolo gruppo di sostenitori juventini tra cui il presidente Massimiliano Toto e il responsabile della comunicazione, Mimmo Sciacovelli, con l’obiettivo di riunire e rafforzare la community bianconera della città di Bari. Oggi, con oltre 600 iscritti, il club è diventato un vero e proprio punto di riferimento per i tifosi bianconeri di tutta la Puglia: un simbolo di appartenenza, aggregazione e amore per la Vecchia Signora.

