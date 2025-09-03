Zhegrova, il Messi del Kosovo: i sogni di Maldini e Manna e l’unica grande preoccupazione

Figlio dell'esilio

Zhegrova è nato il 31 marzo ’99 a Herford, nella Renania Settentrionale, una quindicina di chilometri a nord di Bielefeld. I suoi genitori, Lulëzim e Sanije, si sono trasferiti in Germania all’inizio degli Anni ’90 in fuga dalla Guerra del Kosovo. Era un cosiddetto “figlio dell’esilio”. Quando aveva due anni la famiglia è rientrata a Prishtina ed è lì che il piccolo Edon ha poi cominciato a giocare nelle accademie del Flamurtari e del Prishtina. Dieci anni fa, nel 2015, è stato notato dagli osservatori dello Standard Liegi che gli hanno proposto il primo contratto e ospitato in Belgio. Immediato il passaggio al Saint-Truiden, in cui ha giocato due stagioni, quindi al Genk, altro biennio, e successivo trasferimento in Svizzera al Basilea nel 2019 (costo del cartellino 3 milioni) dove il Lilla lo ha prelevato nel 2022 per 7 milioni.

Lushta il precursore

Martedì scorso, giusto una settimana fa, è stato naturalizzato albanese con l’imprimatur del Premier Edvin “Edi” Rama in modo da poter essere tesserato come comunitario seppur l’Albania non faccia ancora parte dell’Unione Europea. Stesso discorso valido nel calcio per Svizzera e Inghilterra che sono fuori UE. Zhegrova è il secondo kosovaro a indossare la maglia della Juventus dopo Riza Lushta, nato nel 1916 in Kosovo, a Mitrovicë, allora parte del Regno di Serbia sotto il nome di Kosovska Mitrovica. Da bimbo si trasferì con la famiglia in Albania. Giunse alla Juve nel 1940 per disputare 5 stagioni con i bianconeri vincendo una Coppa Italia. A fine carriera tornò a vivere a Torino dove morì nel 1997. È sepolto nel Cimitero Parco del capoluogo piemontese in cui riposano anche i suoi colleghi Parola, Rava, Rossetti, Bertolini, Barison e Bruna.