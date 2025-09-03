Zhegrova, il Messi del Kosovo: i sogni di Maldini e Manna e l’unica grande preoccupazione

A soli 26 anni d’età Edon Lulzim Zhegrova, soprannominato il “Messi del Kosovo”, è già ritenuto in patria fra i più grandi del calcio nazionale dopo la leggenda Fadil Vokkri (cui è dedicato lo stadio di Prishtina dove gioca la Rappresentativa blu), dopo il capocannoniere assoluto, 31 gol in 60 partite, Vedat Muriqi (ex Lazio, ora al Maiorca) e il difensore campione d’Italia in carica Amir Rrahmani, recordman di presenze a quota 64 nonché capitano del Kosovo.
Figlio dell'esilio
Zhegrova è nato il 31 marzo ’99 a Herford, nella Renania Settentrionale, una quindicina di chilometri a nord di Bielefeld. I suoi genitori, Lulëzim e Sanije, si sono trasferiti in Germania all’inizio degli Anni ’90 in fuga dalla Guerra del Kosovo. Era un cosiddetto “figlio dell’esilio”. Quando aveva due anni la famiglia è rientrata a Prishtina ed è lì che il piccolo Edon ha poi cominciato a giocare nelle accademie del Flamurtari e del Prishtina. Dieci anni fa, nel 2015, è stato notato dagli osservatori dello Standard Liegi che gli hanno proposto il primo contratto e ospitato in Belgio. Immediato il passaggio al Saint-Truiden, in cui ha giocato due stagioni, quindi al Genk, altro biennio, e successivo trasferimento in Svizzera al Basilea nel 2019 (costo del cartellino 3 milioni) dove il Lilla lo ha prelevato nel 2022 per 7 milioni.
Lushta il precursore
Martedì scorso, giusto una settimana fa, è stato naturalizzato albanese con l’imprimatur del Premier Edvin “Edi” Rama in modo da poter essere tesserato come comunitario seppur l’Albania non faccia ancora parte dell’Unione Europea. Stesso discorso valido nel calcio per Svizzera e Inghilterra che sono fuori UE. Zhegrova è il secondo kosovaro a indossare la maglia della Juventus dopo Riza Lushta, nato nel 1916 in Kosovo, a Mitrovicë, allora parte del Regno di Serbia sotto il nome di Kosovska Mitrovica. Da bimbo si trasferì con la famiglia in Albania. Giunse alla Juve nel 1940 per disputare 5 stagioni con i bianconeri vincendo una Coppa Italia. A fine carriera tornò a vivere a Torino dove morì nel 1997. È sepolto nel Cimitero Parco del capoluogo piemontese in cui riposano anche i suoi colleghi Parola, Rava, Rossetti, Bertolini, Barison e Bruna.
Da Maldini a Manna
Zhegrova ha sempre avuto mercato per le sue caratteristiche tecniche, il suo mancino squisito e “affilato” che taglia le difese come un bisturi, le doti tipiche di chi sa e può sempre rompere gli equilibri di una partita. Nel recente passato è stato vicinissimo a firmare per altri due club italiani: il Milan e il Napoli mentre la Juve ha vinto facilmente la concorrenza dell’Olympique Marsiglia in questi ultimi giorni di mercato. In rossonero era un pallino di Maldini, in azzurro di Manna, che negli ultimi 12 mesi ha provato almeno un paio di volte a strapparlo al presidente “lillois” Olivier Létang. Quando aveva 12 anni è stato persino eletto miglior giocatore del cosiddetto “Milan Junior Camp”: prima selezioni a Prishtina poi volo e soggiorno a Milano a carico del club rossonero. Come premio fu invitato a vedere a San Siro una partita (contro il Chievo) dove ebbe modo di conoscere personalmente i brasiliani Kaká e Pato.
Dal ritiro al night...
Appassionato di moda, è anche un talento un po’ ribelle e infantile: lo scorso settembre, unitamente ai compagni Arjanet Muriq e Florent Muslija, è stato sospeso dalla Nazionale kosovara guidata dal ct veneto-tedesco Franco Foda per aver abbandonato nella notte l’hotel dov’era concentrata la squadra e andare in un “night-club”.
Assente da dicembre
L’unica vera preoccupazione è legata alle sue condizioni fisiche. Non certo una storia alla Boniface (il Milan lo ha rispedito a Leverkusen lo scorso 24 agosto dopo che il nigeriano aveva fallito i test medici al ginocchio), ma va sottolineato che Zhegrova non gioca da ben 8 mesi e mezzo, esattamente dal 14 dicembre dell’anno scorso. È stato sottoposto a intervento correttivo per una forma seria di pubalgia che gli ha fatto perdere 31 partite consecutive. Il numero di match saltati sale addirittura a quota 37 considerando i precedenti infortuni nella sua sfortunata stagione 2024-’25 costellata appunto da guai fisici decisamente troppo ricorrenti.
