Yildiz-Juve al rinnovo: il bisogno di bandiere alla Del Piero e quanto conviene vendere il futuro

Il paragone con Del Piero inizia a essere ingombrante e, forse, stucchevole anche per i più sognatori più romantici del popolo bianconero. Yildiz è Yildiz e continuare ad accostarlo al giocatore con più presenze e più gol nei 128 anni di storia della Juventus non è poi così salubre per la sua crescita. Eppure, l’imminente arrivo del padre, per il rinnovo del contratto, insinua una riflessione sulla Juventus , la juventinità e, soprattutto, l’urgente necessità di avere tedofori credibili, per tenere viva la fiamma bianconera in un periodo grigiastro. Yildiz firmerà un contratto fino al 2030 al termine del quale avrà venticinque ann i, neanche a metà della sua carriera, ma con già otto stagioni bianconere alle spalle. Se quei fogli diranno la verità, nel corso del prossimo lustro, la Juve avrebbe trovato un’altra bandiera, un simbolo, un idolo transgenerazionale. Ne avrebbe un disperato bisogno.

Senza bandiere

L’inevitabile tramonto della squadra dei nove scudetti ha sbiadito l’immaginario collettivo dei tifosi juventini che, come tutti i tifosi, hanno bisogno di fedeltà e almeno una stella polare per tracciare la rotta dei loro sentimenti. Il trading selvaggio messo in piedi da dirigenti e procuratori negli ultimi 20 anni ha cancellato il concetto di bandiera e i tifosi lo hanno accettato forse un po’ troppo passivamente. E così ci siamo trovati a parlare di plusvalenze, monte ingaggi, perfino di indice di liquidità (roba che manco alla mensa della Consob), dimenticandoci che da bambini ci siamo innamorati del pallone perché c’erano giocatori sempre con la stessa maglia che accendevano la nostra fantasia. I tempi cambiano, per carità, e non vogliamo essere tacciati di passatismo, tuttavia poniamo questa domanda: a chi conviene ammainare le bandiere?