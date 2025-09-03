Tudor parte sempre dal 10: come ruota l'attacco Juve intorno a Yildiz

Un anno fa a margine della sessione estiva di calciomercato, c’era chi preannunciava i più rosei scenari, collocando la Juventus nella schiera delle squadre in corsa per il titolo. Il tutto al netto di un reparto offensivo che aveva nel solo Dusan Vlahovic l’unica prima punta arruolabile. Fuori Nico, Mbangula e Kolo (se vogliamo). Dentro Zhegrova, David e Openda , con tanto di conferme di Chico Conceiçao e Dusan Vlahovic. Quest’ultima, senza dubbio, la più sorprendente, viste le pieghe del rapporto con Igor Tudor che lo riteneva ormai ai margini del progetto tecnico. Il serbo, invece, è rimasto, dimostrando di potersi ritagliare un ruolo di rilievo anche da subentrante.

Sempre Yildiz

Un “super sub” di primo livello, utile per stappare i match più serrati. Insomma, a Tudor quest’anno le alternative offensive non mancheranno. Una cosa è certa: quando sarà il momento di tracciare nuovi equilibri sulla lavagnetta, il tecnico comincerà sempre da Kenan Yildiz. Non solo il talento più puro della rosa, ma anche la chiave che apre tutte le porte del gioco. L’unico in grado di adattarsi a ogni melodia tattica senza perdere la sua voce, luminosa e inconfondibile. Squadra che vince non si cambia, motivo per cui è probabile che Tudor scelga di ripartire dall’assetto con cui si è guadagnato la qualificazione in Champions: quel 3-4-2-1 che vede il turco libero di partire dalla trequarti sinistra nel tentativo di trovare un corridoio per la punta - David o Vlahovic che sia - o di tentare il dribbling e concludere a rete. In questo caso Yildiz si ritroverebbe ad agire al fianco di Conceiçao, Koopmeiners o Zhegrova.

Le altre ipotesi

La convivenza con Openda - sulla carta per caratteristiche l'alter ego fatto e finito del turco - richiederebbe invece l'impiego di un 3-4-1-2, con Kenan al centro delle trequarti chiamato a imbeccare la coppia di centravanti. Forse la soluzione più anarchica e compatibile con il numero che Yildiz si ritrova sulle spalle. Infine l'ipotesi più futuristica, cauta e allo stesso tempo affascinante, da utilizzare contro le squadre più offensive: quella che vedrebbe il turco destreggiarsi insieme a David (o Vlahovic) in un 3-5-2. Scenario che richiederà una spropositata mole di lavoro in allenamento per far sì che i due attaccanti sviluppino l'intesa necessaria tra uscite palla al piede codificate e inserimenti utili per far male in ripartenza. I moduli cambiano, gli uomini passano, le idee si rincorrono. Ma ogni squadra, prima o poi, trova qualcuno in grado di dare un senso al disegno. Per la Juventus, oggi, quel senso passa dallo sguardo lucido e dai passi silenziosi di Kenan Yildiz. E non è poco.

