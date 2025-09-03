"Real e Barcellona su Zhegrova, gli ho consigliato Tudor! Il no alla Nazionale per la Juve spiegato"

Quali sono le squadre che più di tutte l’hanno cercato? «Recentemente non lo so, ma qualche mese fa piaceva tanto in Spagna: Barcellona e Real Madrid si erano informate su di lui e avevano mosso dei passi. In generale era molto apprezzato. In Italia, invece, il Napoli si è forse interessato per primo. E infatti Edon mi chiese un po’ di informazioni sul campionato italiano. Poi non se ne fece nulla. E adesso sono felice di vederlo alla Juventus».

Quali sono ancora i margini di miglioramento di Zhegrova?

«Penso che in questi anni al Lille si sia realmente completato, sono stati molto bravi a farlo maturare. Prima viveva solo ed esclusivamente in funzione dei movimenti con la palla, non aveva l’attitudine a rientrare e faticava un po’ nelle letture senza palla. Ma è riuscito a colmare anche questa lacuna: ora è un uomo, un professionista che sa quello che vuole e per la fame che ha penso sia destinato a diventare un protagonista della Serie A. Da subito, ci metterà poco ad ambientarsi».

Di comune accordo col ragazzo avete scelto di non coinvolgerlo negli impegni con la nazionale. Perché?

«Ci sembrava giusto lasciargli questi giorni per fargli conoscere la Juventus, per farlo ambientare subito nel nuovo contesto. Noi sappiamo ciò che vogliamo da lui e da altri perni del Kosovo come Rrahmani e Muriqi: non so se riusciremo ad andare al Mondiale, ma il nostro sogno è quello di arrivare ai prossimi Europei. Pensiamo sia un obiettivo realistico, pur tra mille difficoltà per il nostro movimento calcistico: il fatto che i kosovari occupino le caselle da extracomunitari ha un peso per tutti in Europa, è un tappo per tanti nostri talenti molto forti. Ma stiamo crescendo e presto arriveremo: vogliamo che Zhegrova e i suoi compagni diventino il simbolo di una nazione che ha tantissima fame di calcio».

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE