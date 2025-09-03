Tuttosport.com

La Juve ricorda Scirea, 36 anni fa la tragica scomparsa: "Manchi a tutti noi, capitano"

Il club ha ricordato la leggenda bianconera attraverso i canali ufficiali: "Un modello, un esempio"
© Juventus FC
La Juventus ha voluto ricordare Gaetano Scirea, a 36 anni dalla sua tragica scomparsa in un incidente stradale in Polonia. "Ogni 3 settembre trascorso da quella tragica giornata del 1989, che colse tutti di sorpresa, è diventato così un momento di ricordo doloroso e indelebile nel cuore di tutti i tifosi bianconeri" si legge nella nota del club.

"Manchi a tutti noi, capitano"

"La sua capacità di interpretare lo sport, il lavoro e la vita lo hanno portato nel corso della sua carriera a diventare un riferimento apprezzato dagli appassionati di calcio e non solo - spiega la Juve per ricordare Scirea - un uomo talmente grande da essere in grado di superare gli stretti limiti a cui spesso è confinata la figura del giocatore. Un modello, un esempio, un capitano per tutta la famiglia juventina. Un compagno di viaggio che ci ha lasciato troppo presto - trentasei infatti erano anche gli anni di Scirea nel momento dell’incidente che ci ha portato via un uomo straordinario e uno dei giocatori più vincenti della storia del nostro club. Manchi a tutti noi, capitano".

