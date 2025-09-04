Zhegrova scalda i motori, Openda senza dubbi: Tudor e il piano per Juve-Inter

TORINO - Li puoi vedere, scintillanti, infiocchettati. Puoi toccarli per provare a indovinare le forme, comprendere cosa ci sia dentro. Curiosità, eccitazione e frustrazione si mescolano quando - da bambini, ma non solo -, si collezionano pacchi regalo che vengono ammassati sotto l’albero, in attesa che scatti il giorno di Natale per aprirli e rivelare il loro contenuto. La sensazione è simile per i tifosi della Juventus che lunedì hanno accolto i due nuovi acquisti bianconeri: Edon Zhegrova e Lois Openda. C’è chi ne ha approfittato per vederli da vicino, abbracciarli, fare una foto insieme e chiedere un autografo; c’è chi si è fatto raccontare la loro prima giornata a Torino dalle sapienti mani del Creator Lab.
Openda-Zhegrova, la data per l'esordio
In ogni caso, il risultato è quello di una curiosità che monta come la panna, alimentata dalle dichiarazioni del kosovaro-albanese o da una prima occhiata alla media gol/assist del belga, di una sospensione che si dovrà sopportare fino alla sera del 13 settembre, quando all’Allianz Stadium scenderanno in campo Juventus e Inter. Quella la data cerchiata in rosso da Igor Tudor e da tutto lo staff tecnico e atletico. Dopo l’allenamento mattutino di ieri è scattato il rompete le righe per chi è rimasto a Torino, si riprenderà a lavorare da lunedì 8. Almeno per quel che riguarda i calciatori e il campo.
La situazione più delicata
Negli uffici, invece, si studia già il percorso più corretto per introdurre Zhegrova e Openda nella nuova realtà e far sì che possano essere arruolabili per il big match. Niente nazionale per l’ormai ex Lille che ha rinunciato alla chiamata del Kosovo proprio a causa del trasferimento alla Juve. La sua, in direzione Inter, è la situazione più delicata e che apre maggiori interrogativi. Non gioca dal 14 dicembre 2024: Marsiglia- Lille; in quel periodo, la decisione di provare a risolvere definitivamente il problema della pubalgia con un’operazione. Basta ad un lento trascinarsi di fastidi e dolori, si è scelto uno stop più lungo ma che nei piani dovrebbe permettere un pieno recupero.
Zhegrova, le condizioni
Per quanto riguarda l’inizio di questa stagione, Zhegrova è rientrato in gruppo ad agosto, alla prima di campionato contro il Brest non è stato convocato, alla seconda contro il Monaco ha osservato dalla panchina e alla terza, contro il Lorient, stava già preparando le valigie, in attesa di capire se spedirle in direzione Marsiglia o Torino. Insomma, uno stop lunghissimo e tanta ruggine da grattare, come una di quelle macchine d’epoca rimaste parcheggiate per troppo tempo dentro un garage. Tocca usare un po’ di olio di gomito per far sì che possa ripartire senza ingolfarsi. Anche da qui la scelta di non andare in nazionale, ogni giudizio è affidato allo staff di Tudor e allo stesso allenatore croato.
Openda, nessun dubbio
Come detto, è scattata la missione per averlo a disposizione, almeno nella lista dei convocati, per la partita contro l’Inter. Discorso differente per Openda, convocato con il Belgio e in campo questa sera contro il Liechtenstein. Ha svolto il pre campionato con il Lipsia, debutto stagionale in Coppa di Germania il 16 agosto, 50 minuti in campionato tra Bayern Monaco e Heidenheim. Nessun dubbio, quindi, sulle sue condizioni e decisamente meno punti interrogativi sulla sua convocazione contro l’Inter. Il 13 settembre, i tifosi della Juventus riempiranno l’Allianz Stadium anche per scartare i regali, con la speranza che i risultati siano all’altezza delle premesse coltivate in questi giorni.
