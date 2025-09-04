Zhegrova scalda i motori, Openda senza dubbi: Tudor e il piano per Juve-Inter

TORINO - Li puoi vedere, scintillanti, infiocchettati. Puoi toccarli per provare a indovinare le forme, comprendere cosa ci sia dentro. Curiosità, eccitazione e frustrazione si mescolano quando - da bambini, ma non solo -, si collezionano pacchi regalo che vengono ammassati sotto l’albero, in attesa che scatti il giorno di Natale per aprirli e rivelare il loro contenuto. La sensazione è simile per i tifosi della Juventus che lunedì hanno accolto i due nuovi acquisti bianconeri: Edon Zhegrova e Lois Openda . C’è chi ne ha approfittato per vederli da vicino, abbracciarli, fare una foto insieme e chiedere un autografo; c’è chi si è fatto raccontare la loro prima giornata a Torino dalle sapienti mani del Creator Lab.

Openda-Zhegrova, la data per l'esordio

In ogni caso, il risultato è quello di una curiosità che monta come la panna, alimentata dalle dichiarazioni del kosovaro-albanese o da una prima occhiata alla media gol/assist del belga, di una sospensione che si dovrà sopportare fino alla sera del 13 settembre, quando all’Allianz Stadium scenderanno in campo Juventus e Inter. Quella la data cerchiata in rosso da Igor Tudor e da tutto lo staff tecnico e atletico. Dopo l’allenamento mattutino di ieri è scattato il rompete le righe per chi è rimasto a Torino, si riprenderà a lavorare da lunedì 8. Almeno per quel che riguarda i calciatori e il campo.

La situazione più delicata

Negli uffici, invece, si studia già il percorso più corretto per introdurre Zhegrova e Openda nella nuova realtà e far sì che possano essere arruolabili per il big match. Niente nazionale per l’ormai ex Lille che ha rinunciato alla chiamata del Kosovo proprio a causa del trasferimento alla Juve. La sua, in direzione Inter, è la situazione più delicata e che apre maggiori interrogativi. Non gioca dal 14 dicembre 2024: Marsiglia- Lille; in quel periodo, la decisione di provare a risolvere definitivamente il problema della pubalgia con un’operazione. Basta ad un lento trascinarsi di fastidi e dolori, si è scelto uno stop più lungo ma che nei piani dovrebbe permettere un pieno recupero.