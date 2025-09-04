Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

233 milioni di attacco Juve! Comolli, due al prezzo di uno e nuovo primato

I nuovi arrivi hanno fatto schizzare il valore complessivo del reparto offensivo dei bianconeri: il dato impressionante che mette la Vecchia Signora al top in Italia
Lorenzo Aprile
3 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Un estate all’insegna dell’attesa, lunga e solenne, conclusasi nel migliore dei modi con due colpi destinati a rivoluzionare l’assetto offensivo bianconero. In meno di 24 ore, il dg Comolli - appurate in via defi nitiva le criticità per il ritorno a Torino di Kolo Muani - ha scelto di virare in extremis su Lois Openda, assicurandosi inoltre il cartellino di Edon Zhegrova. Un profilo corteggiato a lungo - la Juve aveva da tempo l’accordo con l’esterno kosovaro-albanese - ma che rischiava di saltare in virtù di una cessione (quella di Nico Gonzalez all’Atletico Madrid) sbloccatasi solo a poche ore dal gong del calciomercato.

L'attacco di Tudor

Ci sono voluti 64 milioni (più o meno la stessa cifra richiesta dal Psg per l’attaccante francese tra prestito oneroso e riscatto) per tracciare in via definitiva i contorni di un reparto abituato - da tre anni a questa parte - a sparare a salve. Una sterilità offensiva che poneva le sue radici nelle strategie di mercato della precedente gestione sportiva: ai nastri di partenza l’anno scorso i bianconeri potevano contare su una sola punta di ruolo, Dusan Vlahovic. Oggi Tudor, oltre al serbo - che alla fine è rimasto, consegnando all’immaginario bianconero quest’inedita versione di sé da “match winner”, visti i gol decisivi nelle prime due uscite di campionato - ne avrà a disposizione altri due: Jonathan David e Lois Openda.

Conceicao, Yildiz e il mazzo di carte truccato

Il tutto al netto delle conferme di Chico Conceiçao e Kenan Yildiz, con quest’ultimo nel vivo di una consacrazione calcistica propiziata dalla rassegna negli Usa. Sei interpreti - sei voci diverse, sei strumenti unici - per intonare una sinfonia che dovrà suonare su più palcoscenici: campionato, Champions League e Coppa Italia. È un reparto che somiglia a un mazzo di carte truccato: ogni mano può essere vincente, ogni combinazione letale. Da qui la domanda: siamo di fronte all’attacco più forte della Serie A? Difficile dirlo oggi, con la stagione ancora da scrivere.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Juve, il dato sull'attacco

Ma un dato è scolpito nella pietra: il valore di mercato dell’intero reparto offensivo bianconero (considerando le quotazioni di Transfermarkt) tocca oggi i 233 milioni di euro. Un dato impressionante, se si considera che la quotazione assegnata a Yildiz 50 milioni) risulta incompatibile con il reale valore del turco. Nessuno, in Italia, può vantare una tale ricchezza in avanti. Nemmeno l’Inter di Christian Chivu - la formazione con più gol all’attivo in Italia nella passata stagione -. Il valore dell’attacco dei nerazzurri, infatti, si aggira intorno ai 215 milioni di euro.

Chi segue la Juve

Seguono a ruota il Milan di Allegri, che con l’arrivo di Nkunku ha raggiunto quota 202 milioni; l’Atalanta di Juric (174 milioni); e il Napoli di Conte (158 milioni). La Juventus, insomma, ha smesso di rincorrere. Ha scelto, investito e costruito. Non c’è più spazio per alibi né per nostalgie. L’attacco è finalmente all’altezza del nome che porta: profondo, moderno, competitivo. Ora però la parola passa al campo, l’unico giudice che conta davvero.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Un estate all’insegna dell’attesa, lunga e solenne, conclusasi nel migliore dei modi con due colpi destinati a rivoluzionare l’assetto offensivo bianconero. In meno di 24 ore, il dg Comolli - appurate in via defi nitiva le criticità per il ritorno a Torino di Kolo Muani - ha scelto di virare in extremis su Lois Openda, assicurandosi inoltre il cartellino di Edon Zhegrova. Un profilo corteggiato a lungo - la Juve aveva da tempo l’accordo con l’esterno kosovaro-albanese - ma che rischiava di saltare in virtù di una cessione (quella di Nico Gonzalez all’Atletico Madrid) sbloccatasi solo a poche ore dal gong del calciomercato.

L'attacco di Tudor

Ci sono voluti 64 milioni (più o meno la stessa cifra richiesta dal Psg per l’attaccante francese tra prestito oneroso e riscatto) per tracciare in via definitiva i contorni di un reparto abituato - da tre anni a questa parte - a sparare a salve. Una sterilità offensiva che poneva le sue radici nelle strategie di mercato della precedente gestione sportiva: ai nastri di partenza l’anno scorso i bianconeri potevano contare su una sola punta di ruolo, Dusan Vlahovic. Oggi Tudor, oltre al serbo - che alla fine è rimasto, consegnando all’immaginario bianconero quest’inedita versione di sé da “match winner”, visti i gol decisivi nelle prime due uscite di campionato - ne avrà a disposizione altri due: Jonathan David e Lois Openda.

Conceicao, Yildiz e il mazzo di carte truccato

Il tutto al netto delle conferme di Chico Conceiçao e Kenan Yildiz, con quest’ultimo nel vivo di una consacrazione calcistica propiziata dalla rassegna negli Usa. Sei interpreti - sei voci diverse, sei strumenti unici - per intonare una sinfonia che dovrà suonare su più palcoscenici: campionato, Champions League e Coppa Italia. È un reparto che somiglia a un mazzo di carte truccato: ogni mano può essere vincente, ogni combinazione letale. Da qui la domanda: siamo di fronte all’attacco più forte della Serie A? Difficile dirlo oggi, con la stagione ancora da scrivere.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus
1
233 milioni di attacco Juve! Comolli, due al prezzo di uno e nuovo primato
2
Juve, il dato sull'attacco