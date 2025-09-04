233 milioni di attacco Juve! Comolli, due al prezzo di uno e nuovo primato

Un estate all’insegna dell’attesa, lunga e solenne, conclusasi nel migliore dei modi con due colpi destinati a rivoluzionare l’assetto offensivo bianconero. In meno di 24 ore, il dg Comolli - appurate in via defi nitiva le criticità per il ritorno a Torino di Kolo Muani - ha scelto di virare in extremis su Lois Openda , assicurandosi inoltre il cartellino di Edon Zhegrova . Un profilo corteggiato a lungo - la Juve aveva da tempo l’accordo con l’esterno kosovaro-albanese - ma che rischiava di saltare in virtù di una cessione (quella di Nico Gonzalez all’Atletico Madrid) sbloccatasi solo a poche ore dal gong del calciomercato.

L'attacco di Tudor

Ci sono voluti 64 milioni (più o meno la stessa cifra richiesta dal Psg per l’attaccante francese tra prestito oneroso e riscatto) per tracciare in via definitiva i contorni di un reparto abituato - da tre anni a questa parte - a sparare a salve. Una sterilità offensiva che poneva le sue radici nelle strategie di mercato della precedente gestione sportiva: ai nastri di partenza l’anno scorso i bianconeri potevano contare su una sola punta di ruolo, Dusan Vlahovic. Oggi Tudor, oltre al serbo - che alla fine è rimasto, consegnando all’immaginario bianconero quest’inedita versione di sé da “match winner”, visti i gol decisivi nelle prime due uscite di campionato - ne avrà a disposizione altri due: Jonathan David e Lois Openda.

Conceicao, Yildiz e il mazzo di carte truccato

Il tutto al netto delle conferme di Chico Conceiçao e Kenan Yildiz, con quest’ultimo nel vivo di una consacrazione calcistica propiziata dalla rassegna negli Usa. Sei interpreti - sei voci diverse, sei strumenti unici - per intonare una sinfonia che dovrà suonare su più palcoscenici: campionato, Champions League e Coppa Italia. È un reparto che somiglia a un mazzo di carte truccato: ogni mano può essere vincente, ogni combinazione letale. Da qui la domanda: siamo di fronte all’attacco più forte della Serie A? Difficile dirlo oggi, con la stagione ancora da scrivere.