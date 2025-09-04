Chi è Deme: da De Rossi alla Serie D, ora la scheggia da gol vuole stupire la Juve

Daniele De Rossi l’ha incrociato per pochissime settimane a Ferrara, quando giocava alla Spal. Era a disposizione dell’Under 18. Eppure colpì il tecnico romano nel giro di pochi giorni: da lì la scelta di aggregarlo alla prima squadra. Lo chiamava “scheggia”, poi non ha avuto il tempo di lanciarlo in Serie B. Poco male, in ogni caso, perché la stima è rimasta intatta. Ma Serigne Deme adesso scalpita. Eccome. Quando ha firmato per la Juventus , a gennaio, il club con lui era stato molto chiaro. Il discorso fatto suona più o meno così: prenditi tempo per capire la nostra realtà e vedrai che il tuo momento arriverà . Ed è arrivato, puntuale, quest’anno.

Deme si è imposto da subito, con un minutaggio mai avuto da quando veste la maglia bianconera: tre presenze, tutte da titolare, tra campionato e Coppa Italia di Serie C. Il classe 2005 si è pure tolto la soddisfazione di realizzare il primo gol in Next Gen: la rete del vantaggio, nella sfida contro il Livorno, porta la sua firma. Il suo timbro indelebile. Per la gioia di Massimo Brambilla, che nella passata stagione l’ha osservato da vicino, sperando che Deme crescesse allenamento dopo allenamento. Ed è andata esattamente così, visto che il tecnico durante la preparazione estiva ha avuto modo di ritrovare un giocatore completamente diverso. Maturo, consapevole. Pronto per diventare un punto fermo della Next Gen di quest’anno, dopo sei mesi vissuti da comprimario nello scorso campionato.

La storia di Deme

La storia di Deme parte da molto lontano. Il percorso nei professionisti parte dalla Spal. Cammino lungo e tortuoso, che lo porta ad allenarsi stabilmente coi grandi, senza però poter avere uno sbocco immediato. Così gli emiliani lo mandano in Serie D: al San Marino l’avventura finisce senza acuti, così si presenta per Deme l’opportunità di tentare un’esperienza al Sasso Marconi. Inizia subito alla grande, attirando l’attenzione di diversi club. La Juventus si muove prima di tutte. Bastano poche gare al ragazzo per lasciare il segno, visto che colleziona 5 gol nelle prime 15 partite: tante, considerando che Serigne agisce sulla trequarti partendo spesso da sinistra. Chiellini lo blocca e il Sasso Marconi lo saluta con uno stato d’animo diviso tra il dispiacere di perdere un giocatore fondamentale e la gioia per la realizzazione del sogno del ragazzo. Umile, umilissimo. Anche nel giorno della firma con la Juventus: a stento trovava il coraggio di parlare, gelato dall’emozione del momento. Pochi giorni dopo un infortunio muscolare complica l’approccio al mondo bianconero. Brambilla si fida giustamente dei giocatori che gli hanno permesso di passare in pochi mesi dalla zona retrocessione al regno dei playoff, ma Deme non si scoraggia.

Deme vuole emergere

All’ultima di campionato il tecnico lo lancia nell’ultima mezz’ora contro il Messina e da quel momento scatta qualcosa. Soprattutto nella testa del ragazzo, che capisce di poter stare in Serie C. Lavora duramente per tutta l’estate e Brambilla ne apprezza lo spirito: così si spiega la titolarità nelle prime gare. E così si interpretano le parole dell’allenatore al termine del successo contro il Livorno, propiziato proprio dalla rete di Deme, autore di una prestazione globalmente molto buona: «Ha avuto un problema fisico lo scorso anno e non è riuscito a incidere. Quest’anno, invece, si è presentato in condizioni perfette. Ha voglia di emergere». Sta parlando il campo, insomma. Dopodomani contro l’Ascoli sarà nuovamente protagonista. E la Next Gen si gode i frutti di un eccellente lavoro di scouting, che investe anche il mondo dei dilettanti e che non si fermerà all’operazione Deme. Seguito già ai tempi della Spal, sì, ma è grazie alla fiducia del Sasso Marconi se oggi sogna qualcosa di ancora più grande. Alla Continassa presto lo osserverà anche Igor Tudor, ma adesso il senegalese (con nazionalità italiana) pensa solo alla Next Gen. Sempre col solito mood: piedi per terra e profilo basso. Tanti fatti e poche parole.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE