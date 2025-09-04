Zhegrova, niente ansia Juve: il segnale dalle visite mediche e l’obiettivo Inter

Voi lo rischiereste Zhegrova contro l'Inter? Tudor ci sta pensando e ci vuole provare nella settimana che lo separa dalla sfida dello Stadium contro i nerazzurri. Anche perché l'ultima partita ufficiale che ha giocato risale al 14 dicembre dell'anno scorso. Quindi se giocasse contro i nerazzurri scenderebbe in campo nove mesi dopo l'ultima volta.
Il problema di Zhegrova e la condizione attuale
Ma cosa ha avuto Zhegrova in questo periodo? Un problema agli adduttori, che lo aveva bloccato - appunto - a dicembre e che lo ha tenuto fuori per tutto il resto della stagione. Doveva essere, secondo lo staff del Lilla, un problema di un mese, ma la cosa si è trascinata per i successivi cinque. Ma adesso Zhegrova come sta? Le visite mediche al J Medical sono state particolarmente approfondite, proprio per la questione adduttore e i dottori bianconeri hanno dato il via libera.
Zhegrova, niente ansia
D'altronde Zhegrova aveva partecipato al precampionato del Lilla e non era sceso in campo, nelle prime partite ufficiali, proprio perché in ballo con il trasferimento alla Juventus. Insomma, non c'è particolare ansia sulla situazione di Zhegrova. È ovvio, pero, che il ritmo partita sarà da recuperare con il tempo e, infatti, è difficile pensare che Zhegrova possa essere titolare contro l'Inter, ma i tifosi bianconeri possono sperare di vederlo in campo nella ripresa, magari nell'ultima mezzora di gioco.
Zhegrova carica i tifosi Juve: "Sono inarrestabile!"
L'ex Lilla ha subito gasati i tifosi bianconeri alla prima intervista ufficiale: "Una parola per descrivermi? Inarrestabile. Senza cosa non potrei vivere? Il calcio. Qual è il mio talento nascosto? La musica. Artisti preferiti? M-Honcho e Kida, dal Kosovo. Forza o velocità? Velocità. Cibo preferito? Carne". E poi è arrivata un'altra risposta senza peli sulla lingua: "L'avversario più duro? Non l'ho ancora incontrato".
Il passaporto e la forma
Prima di sbarcare a Torino ed iniziare la sua avventura in bianconero Zhegrova aveva già fatto un prezioso assist alla Juve pubblicando sui propri social la cittandinanza albanese ottenuta direttamente dal presidente Primo Ministro Edi Rama. Un dettaglio non indifferente ai fini dell'approdo in Serie A, visto che il classe 1999 non occuperebbe più uno slot da extracomunitario nella rosa del club bianconero. Oltre a questo importante dettaglio, sempre attraverso il suo profilo Instagram, Edon aveva fatto vedere di essere tornato ad allenarsi a pieno regime con il Lille. L'esterno ha infatti condiviso un video della sua sessione fatta di dribbling, scatti e tiri in porta. Un messaggio che fa capire come i problemi fisici che lo hanno condizionato nell'ultima stagione, con la pubalgia e vari stop muscolari, sono ormai del tutto alle spalle.
Un lungo corteggiamento
Un estate all’insegna dell’attesa, lunga e solenne, conclusasi nel migliore dei modi con due colpi destinati a rivoluzionare l’assetto offensivo bianconero. In meno di 24 ore, il dg Comolli - appurate in via definitiva le criticità per il ritorno a Torino di Kolo Muani - ha scelto di virare in extremis su Lois Openda, assicurandosi inoltre il cartellino di Edon Zhegrova.
La trattativa e l'ansia Nico
Un profilo corteggiato a lungo - la Juve aveva da tempo l’accordo con l’esterno kosovaro-albanese - ma che rischiava di saltare in virtù di una cessione (quella di Nico Gonzalez all’Atletico Madrid) sbloccatasi solo a poche ore dal gong del calciomercato. Alla fine Edon è diventato un giocatore bianconero a titolo definitivo per 14,3 milioni da pagare al Lille, più 1,2 di oneri accessori e 3 di bonus.
Il consiglio di Samir
Il nome di Zhegrova non era solo sul taccuino di Comolli ma anche Barcellona e Real Madrid erano tra le squadre intressate al giocatore. Qui un ruolo chiave lo ha avuto Samir Ujkani, oggi direttore sportivo proprio della selezione kosovara. L'ex portiere, visto anche in Serie A, ha svelato in un'intervista a Tuttosport: "Ho consigliato a Zhegrova di scegliere la Juventus anche per Tudor, perché penso sia l’allenatore giusto per questo momento della sua carriera. Arriva in Italia ad un’età perfetta per esprimersi al meglio e per imporsi. Non ci sono dubbi che possa essere utilizzato sia da trequartista, partendo da destra, che da esterno offensivo. Avrà tanto spazio e si toglierà grandi soddisfazioni a Torino, in una società molto seria. Il merito del club è stato quello di averlo soffiato alla concorrenza".
