Zhegrova, niente ansia Juve: il segnale dalle visite mediche e l’obiettivo Inter

Voi lo rischiereste Zhegrova contro l'Inter? Tudor ci sta pensando e ci vuole provare nella settimana che lo separa dalla sfida dello Stadium contro i nerazzurri. Anche perché l'ultima partita ufficiale che ha giocato risale al 14 dicembre dell'anno scorso. Quindi se giocasse contro i nerazzurri scenderebbe in campo nove mesi dopo l'ultima volta.

Il problema di Zhegrova e la condizione attuale

Ma cosa ha avuto Zhegrova in questo periodo? Un problema agli adduttori, che lo aveva bloccato - appunto - a dicembre e che lo ha tenuto fuori per tutto il resto della stagione. Doveva essere, secondo lo staff del Lilla, un problema di un mese, ma la cosa si è trascinata per i successivi cinque. Ma adesso Zhegrova come sta? Le visite mediche al J Medical sono state particolarmente approfondite, proprio per la questione adduttore e i dottori bianconeri hanno dato il via libera.

Zhegrova, niente ansia

D'altronde Zhegrova aveva partecipato al precampionato del Lilla e non era sceso in campo, nelle prime partite ufficiali, proprio perché in ballo con il trasferimento alla Juventus. Insomma, non c'è particolare ansia sulla situazione di Zhegrova. È ovvio, pero, che il ritmo partita sarà da recuperare con il tempo e, infatti, è difficile pensare che Zhegrova possa essere titolare contro l'Inter, ma i tifosi bianconeri possono sperare di vederlo in campo nella ripresa, magari nell'ultima mezzora di gioco.