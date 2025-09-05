Vlahovic-Juve, rette parallele che campo e gol possono deviare. Anche se Marotta...

Vlahovic riparte dalla Serbia

Intanto, però, Dusan riparte dalla nazionale per cercare di mettere minuti nelle gambe: domani contro la Lettonia la Serbia si aggrappa a lui per cercare di non perdere di vista l’Inghilterra, primatista del suo girone. La strada per i Mondiali è complicata. Per questo Vlahovic dovrà caricarsi sulle spalle i compagni, in un momento in cui i suoi gol possono davvero spostare gli equilibri. Il suo rapporto con la Serbia, esattamente come quello con la Juventus, ha vissuto tanti alti e bassi. Gol a intermittenza e poi il giallo della non convocazione per le sfide di settembre e ottobre dello scorso anno: il ct Dragan Stojkovic l’ha pubblicamente sempre difeso e appoggiato, ma in patria l’attenzione intorno all’attaccante è alta. Da lui, d’altronde, ci si aspetta sempre tanto. In questo senso Igor Tudor ha lavorato molto bene in estate: l’ha ascoltato, gli ha tolto i riflettori addosso. Privilegiando l’impiego di David, sì, ma allo stesso tempo continuando a tenerlo sulla corda. Concedendogli spezzoni di partita anche in momenti in cui il tema mercato avrebbe potuto intossicare i giudizi della gente su di lui. Vlahovic ha indossato l’elmetto, si è isolato e ha cercato di rimanere sempre lucido. Non cadendo mai nel tranello di reagire, anche in maniera scomposta, ai fischi. Ad agosto sono stati tanti. E potevano fare male. Ha avuto la forza di trasformarli in applausi: serviva un’impresa. Servirà anche per cambiare gli scenari futuri. Oggi la Juventus e Dusan sono due rette parallele. Ognuno per la propria strada, insomma. Ma il campo ha da sempre il potere di stravolgere tutto.