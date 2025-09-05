“Il vero colpo di mercato della Juve e l’arma in più. Yildiz? Ha detto tutto Chiellini”

«Non credo, ma nulla è impossibile. Di sicuro nei mesi i rapporti tra le parti si distenderanno se Dusan continuerà a segnare con questa continuità».



È mai stato vicino a tesserare uno dei bianconeri di Tudor?

«Solo Locatelli, quando ero al Genoa. Ma il mio amico Gattuso pose il veto e alla fine non se ne fece nulla. Manuel mi piace: è un giocatore di qualità e sostanza».

Ha sentito Ringhio da quando è stato nominato ct?

«Sì, più volte: è carico. Conte in 21 giorni nel ritiro di Montpellier riuscì a plasmare una squadra che superò facilmente Belgio e Spagna per poi arrendersi ai rigori solo contro la Germania campione del mondo. Questo per dire che Gattuso - avendo a disposizione solo 4/5 stage - non sarà chiamato a fare chissà quali rivoluzioni tattiche. Semmai, cercherà di trasmettere la sua passione, il suo entusiasmo e la sua voglia. Ed è proprio quello di cui ha bisogno l’Italia in questo momento. Non voglio neanche pensare a un’altra esclusione dai mondiali. Certo, non possiamo più permetterci di sbagliare».



A proposito di Conte, che ne pensa del mercato del Napoli?

«Hanno chiuso operazioni intelligenti, tappando tutti i ruoli vacanti. Mi preoccupa l’infortunio di Lukaku: è il polo offensivo degli azzurri. Un profilo fondamentale. Starà ad Antonio inventarsi qualcosa di nuovo per aiutare la squadra a sviluppare il proprio gioco».



E della Roma che mi dice?

«Il loro problema è rimasto sostanzialmente lo stesso: nessuno ha mai spiegato ai media quale sia la direzione sportiva del club. Ora è arrivato Gasperini che è un tecnico sanguigno. Mi ha stupito come scelta, perché ha dei dogmi completamente diversi da Ranieri…».



Insomma, chi lo vince lo scudetto?

«Continuo a vedere Napoli e Inter davanti a tutte. Poi dopo arriva la Juve e una tra Roma e Milan. Vedremo…».

