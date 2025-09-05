Storico acquisto della Juventus: è il più grande colpo di mercato del calcio femminile italiano

Questa volta Stefano Braghin l’ha fatta grossa. E nell’estate più “export” della storia del calcio femminile italiano, segnata dagli addii di profili del calibro di Cantore , Linari , Boattin e prima di loro Caruso , ha invertito la tendenza con un solo colpo. Quello che ieri ha ufficialmente portato a Vinovo Lia Wälti , la centrocampista classe 1993 che poco più di tre mesi fa ha alzato la Champions League con l’ Arsenal e che a luglio è stata protagonista, fascia di capitana al braccio, del convincente Europeo casalingo della sua Svizzera. In sostanza, robe mai viste prima in Serie A, per un nome ancora più altisonante dei già prepotenti Gunnarsdottir – la cui avventura in bianconero, però, non esplose mai davvero –, Andrés e Asllani. Un’operazione lunga e complicata, come è evidente che sia per una giocatrice che porterà esperienza preziosa in casa bianconera e, in realtà, blasone all’intero campionato.

Le aspettative

Sa bene quali sono le aspettative su di lei, ma forte di oltre cento presenze nelle ultime sette stagioni con la maglia dell’Arsenal, vissute sempre ai massimi livelli, sa anche come si approccia a una realtà nuova: «Prima di tutto voglio e devo adattarmi, entro in una nuova cultura, quindi ho intenzione di imparare la lingua e lo stile di gioco portando allo stesso tempo la mia esperienza – le sue prime parole terminate le visite al JMedical –: spero di trovare il modo per competere al massimo sia in Italia, sia in Europa. Gli obiettivi? La Juve ha vinto il campionato italiano e la Coppa Italia lo scorso anno, quindi vogliamo ripeterci. In Europa arrivare ai quarti di finale sarebbe un grande traguardo». Musica per le orecchie di Max Canzi. D’altronde, lui stesso alla vigilia di Ferragosto lo aveva detto: «Il mercato? In questo momento ci manca una centrocampista, ma arriverà solo se troveremo qualcosa di importante, di strutturato». Detto, fatto. Nel migliore dei modi. Wälti, che ha firmato un contratto fino a giugno 2027, è una centrocampista difensiva che si adatta perfettamente come centrale della linea a cinque che il tecnico sta mettendo a punto: grande capacità di lettura del gioco ed efficacia nei contrasti la rendono il profilo ideale a cui consegnare le chiavi dell’intera manovra.