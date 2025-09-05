Kostic, muro Juve: da esubero a possibile titolare contro l’Inter

Missione compiuta. Filip Kostic era rientrato a giugno alla Continassa dalla positiva stagione in prestito al Fenerbahce (9 assist vincenti i Turchia) col dichiarato intento di conquistare la conferma per la stagione 2025-26. Detto, fatto. Merito della grande professionalità e abnegazione mostrate fin dai primi allenamenti negli States dove la Juve era volata per disputare il Mondiale per Club . Settimane nelle quali l’esterno serbo è riuscito a ottenere la piena fiducia di Igor Tudor . Tanto che dopo la sconfitta contro il Manchester City il tecnico croato, nelle interviste post-partita, aveva rivolto diversi apprezzamenti nei confronti del classe 1992. Il segnale di come Kostic avesse superato l’esame a stelle e strisce, meritandosi di restare nell’organico.

Tutti i no per Kostic

Non a caso tra luglio e agosto la dirigenza della Vecchia Signora avrebbe poi respinto al mittente tutte le richieste arrivate per l’ex Eintracht. In primis quella di Mourinho, che l’avrebbe tenuto volentieri al Fenerbahce, passando poi per le chiamate italiane arrivate da Bergamo e dalla Capitale. In particolare l’Atalanta ci ha provato a più riprese; mentre Gasperini aveva caldeggiato l’arrivo di Kostic alla dirigenza della Roma per avere un vice Angelino di provata affidabilità ed esperienza. Niente da fare. In tutti questi casi la Juve ha fatto muro, coi giallorossi che a fine agosto si sono consolati con Tsimikas. Serie A, ma non solo: il nome di Kostic ad agosto è andato di moda pure a livello internazionale. A provarci Olympiacos (anche se l’ingaggio era fuori target) e Benfica. A entrambe il dg Comolli ha risposto la stessa cosa: Filip resta qui.

Kostic si candida

Col senno del poi una mossa rivelatasi azzeccata, visto che domenica a Marassi proprio il laterale mancino ha pennellato il cross per l’incornata del connazionale Vlahovic a griffare il successo sul Genoa. Adesso dopo la sosta arriva l’Inter. Una sfida che rievoca in Filip dolci ricordi, dato che proprio un suo gol il 19 marzo 2023 aveva permesso alla Juve di espugnare San Siro. Tudor, dopo esserselo tenuto stretto, sta pensando di lanciarlo dal primo minuto. Con buona pace di alcuni club arabi che lunedì sera, sul gong del mercato, hanno provato a sondare il terreno col suo agente Alessandro Lucci (tra l’altro in quei minuti impegnato a sbloccare il passaggio di Karlsson dal Bologna all’Aberdeen). Tentativo a vuoto. Questo Kostic non si tocca e vale come un nuovo acquisto per la Juventus, rimasta con gli uomini contati sulle corsie.

