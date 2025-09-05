Juve, buone notizie per Tudor: ci sono due recuperi verso l'Inter

Dopo aver ottenuto sei punti nelle prime due giornate di campionato, continuano ad arrivare buone notizie per Igor Tudor e la Juventus anche durante la pausa nazionali. Oltre ad una rosa rinforzata, con gli arrivi last minute di Zhegrova ed Openda, l'allenatore croato potrà infatti contare anche su due recuperi importanti per la ripresa della Serie A . I bianconeri saranno infatti attesi da una delle partite più importanti della stagione, con il derby d'Italia contro l' Inter .

Juve-Inter, Tudor recupera Perin e Miretti

Giorni di riposo per la Juve, con Igor Tudor che ha deciso di concedere una pausa ai suoi calciatori non convocati dalle nazionali. Si tornerà a lavorare in campo alla Continassa solo a partire da lunedì per preparare l'attesissimo derby d'Italia contro l'Inter all'Allianz Stadium. Una partita in cui dovrebbero tornare a disposizione anche Mattia Perin e Fabio Miretti dopo i rispettivi infortuni. Il portiere si era infatti sottoposto ad un intervento alla mano al termine della scorsa stagione che non gli ha permesso di prendere parte nemmeno alla preparazione, mentre il centrocampista aveva accusato un problema muscolare durante la sfida in famiglia contro la Next Gen ad agosto. La rosa dovrebbe quindi essere a completa disposizione ad eccezione di Arek Milik e dello squalificato Cambiaso.