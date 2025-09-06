"Se la Juve vende Savona è per questo. Tudor, non è solo aspetto fisico"

Dal suo osservatorio Oscar Damiani, ex giocatore di Juventus, Milan e Napoli, precursore nel mondo dei procuratori, legge le carte al campionato di serie A iniziato da un paio di settimane, allarga il raggio al momento del calcio italiano ed entra nel merito di uno sport che è da sempre la sua vita, ma che cambia (e non sempre in meglio) ogni giorno a velocità della luce.
Damiani, come valuta il campionato di quest’anno?
«Non mi piace che continuino ad esserci tutti questi stranieri, ma ormai bisogna accettare squadre fatte di nove, dieci, undici non italiani. Anche nei settori giovanili. E’ preoccupante per la Nazionale, vorrei vedere più giocatori italiani protagonisti, ma gli stranieri sono già tanti nei settori giovanili. Non esistono leggi per ovviare a questo e non credo si possa pensare di imporre un numero minimo di italiani in squadra (succede nel basket, ndr) dato che stiamo parlando di lavoratori che hanno diritto alla libera circolazione nei paesi comunitari. Bisogna allora chiedersi perché sempre più ragazzi preferiscano praticare altri sport. E’ un discorso economico. Una volta si guadagnava solo nel calcio ora si guadagna di più in altri sport. In Italia gli stipendi in serie B e C sono discreti, ma si guadagna meglio in altre discipline».
Su chi si sente di puntare?
«Pio Esposito è quello che ultimamente mi ha colpito di più e sono contento che l’Inter abbia deciso di puntarci visto che è un loro prodotto. Poi però, come dicono i francesi, è “l’argent qui fait la guerre”. La Juventus sa che se vende Savona può dare ossigeno al bilancio. Abbiamo rifatto gli stadi nel ‘90 e poi ? Non si investe abbastanza nelle infrastrutture, anche se ultimamente qualche stadio nuovo è stato fatto, ma sono ancora pochi. Pure un campionato come quello francese che io conosco bene, rispetto al quale siamo sempre stati superiori, ci ha superato. Una volta l’Italia era un paese di riferimento assoluto, adesso non più».
"Scudetto, Napoli e Inter avanti"
Ci siamo sentiti per troppo tempo i migliori senza aver voglia di continuare a migliorare?
«I grandi club erano in mano a facoltose famiglie italiane: il Milan con Berlusconi, l’Inter con Moratti, la Roma con Sensi. Le proprietà straniere hanno spazzato via tutto, si è persa l’identità e non mi sembra che i bilanci ne abbiano tratto giovamento. Anzi. Avanti Savoia, anzi indietro Savoia».
In Inghilterra come hanno fatto a diventare i numeri uno?
«Patrimoni importanti, ma anche gestione dei diritti televisivi con vendita all’estero. E poi sponsor, marketing e stadi confortevoli. La Serie A adesso proverà a giocare qualche partita all’estero, ma penso ci voglia ben altro».
Napoli ancora favorita per lo scudetto?
«Napoli e anche Inter. Più indietro vedo Milan e Juventus. La Roma con Gasperini può essere una bella sorpresa: Gian Piero è un grande allenatore, lo stimo molto, deve lavorare in un ambiente che vive di alti e bassi, ma lui sa dare sempre un gioco alle propria squadre. Ho molta stima anche per Allegri, sia come uomo che come allenatore. È uno dei migliori e l’ha sempre dimostrato. L’Inter ha una grande società alle spalle: Marotta, Ausilio e gli altri sono uno strepitoso team di lavoro. Affidarsi a Chivu è stato un rischio che apprezzo perché propongono qualcosa di nuovo ed è un rischio calcolato visto che se lo sono cresciuti in casa. Tudor si è meritato la conferma alla Juve: ha una grande personalità, non solo come aspetto fisico. Per allenare una grande squadra la personalità è dote importante».
"Italia, manca la materia prima"
Bisogna riportare in Italia i cervelli in fuga? De Zerbi, Farioli, magari anche Ancelotti…
«I cervelli in fuga sono un problema italiano non solo per il calcio. In tanti sono più attratti dall’estero. Ci vuole una riforma che parta dal basso. Già nelle scuole bisognerebbe giocare di più a calcio: una volta ci pensava l’oratorio, oggi ci sono PlayStation e telefonini dove i ragazzi preferiscono giocare un calcio virtuale».
Gattuso è l’uomo giusto per l’Italia?
«Si perché fa parte del nostro calcio quando ancora dominavamo, ma lui non gioca. Magari potesse ancora scendere in campo… Non è nemmeno un problema di troppi schemi. Al calcio italiano manca la materia prima. Totti e Del Piero facevano quello che il loro estro gli suggeriva poi certo se sbagliavano dovevano vedersela con gli allenatori. Oggi i giocatori si prendono pochi rischi, non giocano con il sorriso, ma è così non solo nel calcio: anche nella vita entusiasmo e buonumore ti fanno lavorare meglio».
Poi c’è chi dice che il problema siete voi procuratori…
«È un modo troppo semplice di ragionare per non affrontare i problemi. Le chiavi del calcio sono in mano alle società. Loro decidono le politiche da adottare».
Rispetto a quando le hai iniziato da procuratore, come è cambiato il rapporto con i club?
«Prima c’era più umanità. L’amicizia, oltre a stima e rispetto, facevano la differenza. Portavi un giocatore in un club perché avevi rapporti di fiducia reciproca con i dirigenti».
Torniamo alla Juventus: giusto tenere Vlahovic?
«È un giocatore forte, fa gol, va inserito in un gioco che lo esalti. I suoi gol li ha sempre fatti e sempre li farà. Uno così in squadra lo vorrei ogni anno».
