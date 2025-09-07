"I conti Juve dopo il mercato: perché non serviranno più sacrifici. Comolli ha nascosto una scelta"

Fabrizio Bava, il mercato è finito. La Juventus ha vissuto sul filo dell’equilibrio tra competitività tecnica e sostenibilità finanziaria. Ci è riuscita?

«A giudicare da come si è concluso il mercato direi che la società possa ritenersi soddisfatta. I costi a bilancio sono stati appesantiti di pochissimo e di fatto il mercato si è autofinanziato con le cessioni. La prospettiva sul futuro, in particolare, è positiva: l’ammortamento di Vlahovic è all’ultimo anno. L’anno prossimo la Juve avrà 19,5 milioni in meno, perché quella cifra o diventa 0 in caso di mancato rinnovo oppure le parti spalmeranno la quota residua. E poi anche Arthur, nel 2027, andrà a zero. Con queste premesse non serviranno sacrifici dolorosi in futuro».

La via di mezzo tra accontentare Tudor e tenere i conti in ordine, mai come quest’anno, non era così facile da trovare.

«Proprio per questo la sensazione è che la Juventus non potesse fare meglio così, pur aumentando leggermente i costi. Garantire la competitività sul campo non poteva che essere un tema preminente: sono arrivati, però, dei giocatori che rappresentano degli investimenti. Per età e prospettive: penso a Zhegrova e Openda, ma soprattutto a Conceiçao. Ha un prezzo tutto sommato moderato, ha già dimostrato il suo valore tecnico e ha una carta d’identità che fa pensare che tra qualche anno la Juve possa anche pensare di cederlo ad una cifra superiore. L’operazione Joao Mario, poi, è stata compensata in maniera praticamente pari alla cessione di Alberto Costa».

Come interpreta, invece, il colpo Jonathan David a livello economico-finanziario?

«Serve una premessa: è costato 12.5 milioni e ha un ingaggio importante, che pesa circa 11 milioni lordi all’anno. Sì, l’operazione ha sicuramente sforato il tetto ingaggi, ma è venuto meno l’esborso per il cartellino. Il bilancio, relativamente al tema stipendi, viene tanto impattato da Vlahovic, ma appunto è un problema che ormai ha una scadenza imminente».