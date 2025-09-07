Thuram, Juve mon amour! No al quadruplo dei soldi e retroscena Psg: cosa c'entra Kolo Muani

Juventus Mon Amour. Fosse una canzone, potremmo tranquillamente intitolare così il feeling sempre più forte tra Khéphren Thuram e la Vecchia Signora. Una hit che può diventare un evergreen e andare sempre più di moda. Anno dopo anno. Un legame che i tifosi sperano possa essere sempre più duraturo, magari indissolubile. Tempo al tempo, ma i segnali che filtrano da ambo le parti inducono all’ottimismo. E non è poco di questi tempi dove tanti giocatori rinnegano legami e accordi dinanzi al dio Denaro. Bastano, infatti, offerte economicamente allettanti e soprattutto al rialzo per far rimangiare promesse e stracciare contratti che in apparenza sembrano blindati. Ecco perché quella tra Thuram e la Juve può rappresentare una piacevole vicenda in controtendenza.