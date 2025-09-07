Voglia di Juve nell'aria: Papa Leone con la maglia e numeri Stadium da record!

Obiettivo: ricavi a 100 milioni

L’obiettivo della Juventus - oltre al rendere lo Stadium un polo attrattivo 7 giorni su 7, e non soltanto nel giorno della gara - è quello di portare i ricavi a 100 milioni annuali. Per farlo il club ha in mente una strategia che passa dalla monetizzazione dei tempi morti, all’organizzazione di eventi extra calcistici (78 l’anno scorso) che possano stabilizzare le entrate. Da qui l’ok per i concerti di Max Pezzali ed Eros Ramazzotti, che suoneranno all’Allianz Stadium rispettivamente il 13 e 27 giugno 2026. Senza dimenticare il recente restyling delle panchine - spostate a ridosso del campo - che ha permesso di ottenere più spazione nell’area vip, con 80 posti premium in più garantiti ai tifosi. Insomma, non è solo calcio, e non è soltanto business. È la costruzione di un’identità che passa per grandi serate, per sfide dal sapore antico e per un fervore che torna a farsi sentire, forte, tra le mura di casa. In campo la Juventus cerca risposte, sugli spalti, invece, pare aver già ritrovato la sua voce...