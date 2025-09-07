Voglia di Juve nell'aria: Papa Leone con la maglia e numeri Stadium da record!

Neanche il tempo di metabolizzare l’avvio - perfetto - di un gruppo ancora alla ricerca della miglior versione di se stesso, che è già ora degli esami più spietati e probanti. All’Allianz Stadium a presentarsi saranno l’Inter di Cristian Chivu e poi il Borussia Dortmund di Kovac: tutto nel giro di 72 ore. Due impegni cruciali, non tanto in termini sportivi (la stagione si prospetta infinita) quanto per consegnare all’immaginario collettivo bianconero la dimensione contemporanea della squadra di Igor Tudor. Due incontri che hanno scatenato la curiosità di migliaia e migliaia di tifosi. Come del resto dimostrano i dati per la prossima sfida contro l’Inter: biglietti volatilizzati nel giro di poche ore (stadio quasi sold out), settore ospiti blindato. L’Allianz sarà una bolgia, il teatro perfetto per un Derby d’Italia dal quasi impercettibile retrogusto di scudetto. Anche se va sottolineato che in caso di successo contro i nerazzurri, la Juve avrebbe modo di portarsi a +6 dalla squadra di Chivu dopo appena tre giornate. Mica male...
I ricavi dello Stadium
Ma l’esordio in Champions dei bianconeri contro il Dortmund non sarà da meno: dall’inizio della vendita libera dello scorso martedì, nel giro di 24 ore sono stati venduti 10mila tagliandi, specialmente nelle tribune nord e sud (sold out), mentre ad oggi i ticket venduti risultano oltre 30mila. Insomma, un entusiasmo palpabile che - sulla falsa riga di quanto accaduto nella scorsa stagione - non può che rievocare dolci ricordi. I ricavi dello Stadium dell’anno scorso, infatti, hanno eguagliato quelli della stagione dei record, la 18/19. Per intenderci, la prima di Cristano Ronaldo. E le stime sull’annata 25/26 sembrano suggerire che le cifre possano crescere ancor di più. La Juventus dall’inaugurazione dello Stadium ha raccolto oltre 800 milioni di euro. Un numero impressionante, se si considera che a differenza dei più grandi impianti italiani non ha mai aperto le sue porte per ospitare concerti.
Obiettivo: ricavi a 100 milioni
L’obiettivo della Juventus - oltre al rendere lo Stadium un polo attrattivo 7 giorni su 7, e non soltanto nel giorno della gara - è quello di portare i ricavi a 100 milioni annuali. Per farlo il club ha in mente una strategia che passa dalla monetizzazione dei tempi morti, all’organizzazione di eventi extra calcistici (78 l’anno scorso) che possano stabilizzare le entrate. Da qui l’ok per i concerti di Max Pezzali ed Eros Ramazzotti, che suoneranno all’Allianz Stadium rispettivamente il 13 e 27 giugno 2026. Senza dimenticare il recente restyling delle panchine - spostate a ridosso del campo - che ha permesso di ottenere più spazione nell’area vip, con 80 posti premium in più garantiti ai tifosi. Insomma, non è solo calcio, e non è soltanto business. È la costruzione di un’identità che passa per grandi serate, per sfide dal sapore antico e per un fervore che torna a farsi sentire, forte, tra le mura di casa. In campo la Juventus cerca risposte, sugli spalti, invece, pare aver già ritrovato la sua voce...
Papa Leone: maglia Juve in omaggio
Uno sguardo e il sorriso, direzione maglia. Ma maglia bianconera, e non giallorossa Roma. Papa Leone XIV ha ricevuto in omaggio la divisa della Juventus a margine dell’incontro per la Scopigno Cup, che ha visto la formazione Under 17 protagonista a Rieti. Il Pontefice ha accolto e dialogato con i ragazzi impegnati al torneo.
