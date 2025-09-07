David-Vlahovic, idea che stravolge tutto: se la Juve le prende può darle così

TORINO - Alla base di ogni esperimento, ecco, l’importante sarà avere un equilibrio. O almeno mantenere quello attualmente in vigore, il grande elemento che sta contraddistinguendo la Juventus di Igor Tudor in questo inizio di stagione. Del resto, l’aveva raccontato lo stesso allenatore in una delle prime uscite: diventa fondamentale non prenderne, soprattutto quando hai la possibilità di farne diversi. In questo senso, il mercato appena concluso è stato il via libera a un certo tipo di mentalità, che con Gleison Bremer alle spalle è diventata soltanto più evidente. E più efficace. Nelle idee che scorrono nella mente del tecnico croato, però, ce n’è una potenzialmente in grado di sconvolgere il copione attualmente scritto, cambiare la direzione intrapresa, magari riscrivere pure le coordinate della destinazione.

Vlahovic-David, l'idea di Tudor

E cioè: considerata la condizione fisica - questa condizione fisica - di Dusan Vlahovic, e considerata la rete siglata da Jonathan David in Nazionale, un’idea neanche troppo lontana diventa quella di inserirli entrambi insieme, entrambi potenzialmente dall’inizio. Come caldeggiato proprio dal canadese. Fino a questo momento, tenendo conto appunto dei discorsi di equilibrio, non è ancora successo: sia con il Parma che a Genova, Tudor ha deciso infatti per la staffetta dei due centravanti. Stavolta? Complicato vederli da subito fianco a fianco, ma sì, un progetto quantomeno sembra esserci. E senza stare lì a inventarsi chissà cosa, semplicemente mettendo l’uno in prossimità dell’altro, né davanti, né indietro.

La Juve con due punte

Sull’identico asse, con Dusan pronto a partire da destra (per rientrare sul mancino) e l’ex Lilla che può farlo sul versante opposto. Entrambi, comunque, prontissimi a piazzarsi al centro, per generare densità e raccogliere palloni, spioventi, potenzialmente tutti gli assist a disposizione. Una soluzione del genere sarebbe comunque considerata estrema, almeno ora, perlomeno con questa batteria di esterni arruolabili. Per far coesistere David e Vlahovic, Tudor dovrebbe rinunciare a entrambe le mezze punte, o schierarne solo una alle spalle. E quell’unico dieci, naturalmente, per caratteristiche potrebbe essere il solo Yildiz, al limite un adattato Koopmeiners, chiamato però ad agire su zolle che non calpesta da un po’.