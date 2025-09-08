Incognita Conceicao, scatto Zhegrova: nuova era Juve. E va via l’ennesimo Next Gen…

TORINO - Non è solo iniziata una nuova settimana: è cominciata la nuova Juventus . Quella con Zhegrova e Openda in più, certo. Ma anche quella rischiarata da due vittorie su due, dall’opportunità di andare oltre quelle famose griglie che mai hanno appassionato Igor Tudor . Che però l’han fatto arrabbiare. Eccome. Tutta spinta, e tutta forza: l’ha messa nelle gambe dei suoi giocatori e ha provato a trarne insegnamenti in serie, specialmente per chi correva il rischio di partire battuto. Non alla Juventus , non in questo spogliatoio: qui si crede in grandi possibilità e si accumulano enormi certezze. Ecco, e da queste è partito il croato, almeno nelle gare di debutto: in attacco ha affidato gli imprevisti (positivi) a Kenan Yildiz , il resto si è colorato della qualità e degli strappi di Conceiçao.

Concorrenza Zhegrova

Il portoghese è stato super protagonista della sfida al Parma, ma con il Genoa si è fermato davanti ai soliti ostacoli, mostrando quei limiti che aumentano il rumore già causato dall’acquisto a titolo definitivo. Grandi classici, oramai. Spesso silenziati da qualche gol, da giocate decisive, da sprazzi di personalità: elementi che Conceiçao ha nel proprio bagaglio tecnico, e che avrà poi l’occasione di evidenziare a partire dai prossimi allenamenti, fino ad arrivare agli impegni di un calendario finalmente tornato sempre più fitto. C’è una sola, però grossa, differenza rispetto a qualche settimana fa: sul suo lato corre verso una consacrazione Edon Zhegrova. E non è un avversario banale, tutt’altro: è anzi un giocatore in grado di volare come il portoghese, però anche di pungere. Che è ciò che manca all’ex Porto, reduce da un’annata da appena 3 gol in campionato (in 26 partite giocate) e una sola rete in Champions League. Eh, però che rete: era Lipsia, era la rimonta. Ed è stata sicuramente la notte in cui è cambiato tutto, tra l’infortunio di Bremer e comunque la grande illusione su Thiago Motta: sembrava avesse ogni discorso in pugno, ma era un pugno di mosche. Da lì a marzo è stato un descrescendo costante, in cui Chico ha avuto la sua parte di responsabilità. A tal punto da mettere in discussione persino la possibilità di permanenza, quell’acquisto dato per scontato all’arrivo e invece sempre più complicato.