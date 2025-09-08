Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Conceicao infortunato, allarme Juve: lascia il Portogallo e rischia per l'Inter

Il portoghese lascia il ritiro della nazionale ed è già in dubbio per il derby d'Italia contro i nerazzurri
2 min
ConceicaojuvePortogallo
Conceicao infortunato, allarme Juve: lascia il Portogallo e rischia per l'Inter© Getty Images
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Brutte notizie per la Juventus in vista del derby d'Italia contro l'Inter in programma sabato 13 settembre all'Allianz Stadium. Francisco Conceicao ha infatti subito un infortunio muscolare che lo costringerà a lasciare il ritiro del Portogallo. Un problema che potrebbe costare ad Igor Tudor una delle sue pedine più importanti, visto che l'ex Porto è stato titolare in entrambe le prime due giornate di Serie A. Inoltre a decidere l'ultimo Juventus-Inter era stato proprio il numero sette bianconero con una rete su assist di Kolo Muani.

Juve, si ferma Conceicao: il comunicato del Portogallo

La Federazione portoghese ha annunciato l'infortuni di Conceicao attraverso un comunicato ufficiale: "Francisco Conceicao è stato assente questo pomeriggio dall'allenamento della squadra nazionale a Budapest. Il giocatore ha manifestato problemi muscolari ed è stato considerato indisponibile per partita contro l'Ungheria dalla Direzione Salute e Prestazioni della FPF. Il Portogallo giocherà, questo martedì alle 19:45, all'Arena Puskas, contro l'Ungheria, la seconda giornata del Gruppo F di qualificazione alla Coppa del Mondo tra Canada, Stati Uniti e Messico". Nelle prossime ore il calciatore tornerà quindi a Torino per svolgere degli ulteriori esami medici e stabilire con precisione l'entità dell'infortunio ed i tempi di recupero.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Juve, i migliori video