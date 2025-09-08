Brutte notizie per la Juventus in vista del derby d'Italia contro l'Inter in programma sabato 13 settembre all'Allianz Stadium. Francisco Conceicao ha infatti subito un infortunio muscolare che lo costringerà a lasciare il ritiro del Portogallo. Un problema che potrebbe costare ad Igor Tudor una delle sue pedine più importanti, visto che l'ex Porto è stato titolare in entrambe le prime due giornate di Serie A. Inoltre a decidere l'ultimo Juventus-Inter era stato proprio il numero sette bianconero con una rete su assist di Kolo Muani.
Juve, si ferma Conceicao: il comunicato del Portogallo
La Federazione portoghese ha annunciato l'infortuni di Conceicao attraverso un comunicato ufficiale: "Francisco Conceicao è stato assente questo pomeriggio dall'allenamento della squadra nazionale a Budapest. Il giocatore ha manifestato problemi muscolari ed è stato considerato indisponibile per partita contro l'Ungheria dalla Direzione Salute e Prestazioni della FPF. Il Portogallo giocherà, questo martedì alle 19:45, all'Arena Puskas, contro l'Ungheria, la seconda giornata del Gruppo F di qualificazione alla Coppa del Mondo tra Canada, Stati Uniti e Messico". Nelle prossime ore il calciatore tornerà quindi a Torino per svolgere degli ulteriori esami medici e stabilire con precisione l'entità dell'infortunio ed i tempi di recupero.WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE