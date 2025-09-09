Bremer-Akanji, perché in Juve-Inter sarà decisiva la sfida tra il grande ritorno e la grande novità

Da una parte i muscoli e lo strapotere fisico del colosso ferito, chiamato a ricomporre, mattone dopo mattone, la muraglia bianconera; dall’altra la geometria e l’eleganza dell’ultimo baluardo calatosi nel tempio nerazzurro. Il Derby d’Italia passerà da lì. Dal ring silenzioso dove si affronteranno i due titani della difesa di Juventus e Inter: Gleison Bremer e Manuel Akanji. Una gigantomachia moderna fatta di letture, rincorse a campo aperto e tackle spietati. Per entrambi - se vogliamo - sarà la prima volta. Il centrale brasiliano nella scorsa stagione ha dovuto saltare entrambi i confronti con i nerazzurri per via del lungo infortunio al ginocchio rimediato nella sfida di Champions contro il Lipsia dopo un contatto con Openda. Ironia della sorte, uno dei compagni con cui condividerà lo spogliatoio bianconero da qui in poi. Nessun rancore, però, come ci ha tenuto a sottolineare lo stesso Bremer ieri ai microfoni della Juventus: «Era destino... Dopo quella partita, Lois mi ha scritto subito per scusarsi, dicendomi che non era sua intenzione farmi male. Sono cose che succedono. Non ci siamo ancora incrociati alla Continassa. Mi chiederà scusa ancora una volta e poi sarà solo tempo di lavorare insieme».
La prorompenza di Bremer
La sua assenza è costata cara alla Juventus. Non tanto nei due confronti con i nerazzurri - pari all’andata e successo per 1-0 al ritorno - quanto nel resto degli impegni stagionali della Juventus. Basti pensare a quel dato che circola da giorni: con il brasiliano il campo, i bianconeri non prendono gol da otto partite in campionato. E se possono vantare un simile record, lo devono soprattutto a Bremer, decisivo nella gara d’esordio contro il Parma, con un salvataggio sulla linea impressionante. Un totem fatto e finito, che ha fatto schizzare alle stelle persino il rendimento del resto dei compagni di reparto. Gatti, al suo fianco, sta ritrovando fiducia e intensità dopo i guai fisici degli ultimi mesi. Kelly è parso il lontano parente di quello visto nei primi mesi a Torino. Senza dimenticare il fatto che Di Gregorio, nelle prime due uscite di campionato, si sia dovuto sporcare le mani solo due volte. Ora il primo vero crash test, contro una formazione dall’elevato tasso tecnico offensivo.
Chivu, all-in su Akanji contro la Juve
Chivu confida in una reazione di spirito dei suoi dopo la disfatta interna con l’Udinese. Gara in cui ha pesato - per l’ennesima volta - la scompostezza di Bisseck. Da qui l’azzardo dell’allenatore rumeno, intenzionato a lanciare dal primo Akanji da braccetto destro al posto del tedesco. Il fatto che l’ex City abbia a disposizione giusto tre sedute per immergersi nei meccanismi nerazzurri non lo preoccupa. Chivu confida nell’esperienza dello svizzero - che ha dimostrato un’ottima condizione di forma in queste due uscite con la nazionale - per poterlo schierare già dal primo minuto all’Allianz. Le sue caratteristiche, del resto, rispettano in pieno l’identikit richiesto in estate alla dirigenza: un difensore di forza fisica, abile nell’uno contro uno, e che sappia giocare sia come braccetto sia come centrale di una difesa a tre. Tutti compiti che Akanji ha rivestito egregiamente prima al Dortmund, e poi al City. Nella passata stagione, Akanji si è rilevato poi uno dei migliori difensori della Premier per passaggi riusciti (94%) - spettava a lui nella maggior parte dei casi la verticalizzazione per innescare le ripartenze degli esterni di Guardiola -. Insomma, Bremer e Akanji, due sentinelle scolpite nello stesso ferro, ma temprate da fuochi opposti. Simili nella forma, distanti nel respiro. E adesso, inevitabilmente, l’uno di fronte all’altro.
