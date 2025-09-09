Bremer-Akanji, perché in Juve-Inter sarà decisiva la sfida tra il grande ritorno e la grande novità

Da una parte i muscoli e lo strapotere fisico del colosso ferito, chiamato a ricomporre, mattone dopo mattone, la muraglia bianconera; dall’altra la geometria e l’eleganza dell’ultimo baluardo calatosi nel tempio nerazzurro. Il Derby d’Italia passerà da lì. Dal ring silenzioso dove si affronteranno i due titani della difesa di Juventus e Inter: Gleison Bremer e Manuel Akanji. Una gigantomachia moderna fatta di letture, rincorse a campo aperto e tackle spietati. Per entrambi - se vogliamo - sarà la prima volta. Il centrale brasiliano nella scorsa stagione ha dovuto saltare entrambi i confronti con i nerazzurri per via del lungo infortunio al ginocchio rimediato nella sfida di Champions contro il Lipsia dopo un contatto con Openda. Ironia della sorte, uno dei compagni con cui condividerà lo spogliatoio bianconero da qui in poi. Nessun rancore, però, come ci ha tenuto a sottolineare lo stesso Bremer ieri ai microfoni della Juventus: «Era destino... Dopo quella partita, Lois mi ha scritto subito per scusarsi, dicendomi che non era sua intenzione farmi male. Sono cose che succedono. Non ci siamo ancora incrociati alla Continassa. Mi chiederà scusa ancora una volta e poi sarà solo tempo di lavorare insieme».