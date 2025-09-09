Yildiz e altri dieci: Juve-Inter, Tudor lo sa. Senza sarebbe una follia

La settimana prima di Juventus-Inter l’avrebbe volentieri conclusa in un altro modo. Anche perché una sconfitta di queste proporzioni ha bisogno di un antidolorifico, o forse due, per essere smaltita. Uno 0-6, anche quando ti chiami Turchia e affronti la Spagna - che di questi tempi è un mostro a tre teste, considerando il magic moment di Lamine Yamal - non è mai facile da superare. Nemmeno quando sei Kenan Yildiz e in campo sei sembrato l’unico pesce fuor d’acqua, l’unico giocatore che avrebbe potuto scendere in campo (senza sfigurare) anche con la squadra avversaria. La realtà, però, è che la squadra di Vincenzo Montella si è sgretolata di fronte alle Furie Rosse: può succedere, sì, ma non è proprio una coccola all’umore.

Yildiz e Inter-Juve

Per fortuna di Yildiz, tuttavia, all’orizzonte ci sono nuovi pensieri. E che pensieri: il derby d’Italia. La partita che l’anno scorso, più di tutte, l’ha incoronato tra i giocatori più interessanti del mondo. Nella cerchia ristretta di coloro i quali a San Siro, anche nelle avversità, trova un modo per esaltarsi. Ricordarlo è piuttosto facile: Thiago Motta gli risparmia il primo tempo, lo lancia nella ripresa quando la Juventus è sotto di due gol e da solo ridà ossigeno ai bianconeri. Doppietta, 4-4 finale e applausi meritati. Con uno così le partite cambiano. Le cose succedono, insomma. L’Inter lo sa benissimo e dovrà trovare un modo per contenerlo.

Inter, i punti che ti ha tolto Yildiz

Perché pure in 9’ Kenan può diventare letale: Thiago Motta, nella sfida di ritorno, ha osato tenerlo in panchina fino a quel frangente della gara. Ma quando è entrato, nelle circostanze in cui è stato chiamato in causa palla al piede, ha creato scompiglio. E non poco. I nerazzurri, proprio nel doppio confronto con la Juve, hanno lasciato per strada 5 punti: per uno scudetto, poi vinto dal Napoli all’ultima giornata, non sono pochi. Almeno 2 di quei 5 sono stati scippati da Yildiz, spauracchio vivente pure quando non parte dall’inizio.