Yildiz e altri dieci: Juve-Inter, Tudor lo sa. Senza sarebbe una follia

La settimana prima di Juventus-Inter l’avrebbe volentieri conclusa in un altro modo. Anche perché una sconfitta di queste proporzioni ha bisogno di un antidolorifico, o forse due, per essere smaltita. Uno 0-6, anche quando ti chiami Turchia e affronti la Spagna - che di questi tempi è un mostro a tre teste, considerando il magic moment di Lamine Yamal - non è mai facile da superare. Nemmeno quando sei Kenan Yildiz e in campo sei sembrato l’unico pesce fuor d’acqua, l’unico giocatore che avrebbe potuto scendere in campo (senza sfigurare) anche con la squadra avversaria. La realtà, però, è che la squadra di Vincenzo Montella si è sgretolata di fronte alle Furie Rosse: può succedere, sì, ma non è proprio una coccola all’umore.
Yildiz e Inter-Juve
Per fortuna di Yildiz, tuttavia, all’orizzonte ci sono nuovi pensieri. E che pensieri: il derby d’Italia. La partita che l’anno scorso, più di tutte, l’ha incoronato tra i giocatori più interessanti del mondo. Nella cerchia ristretta di coloro i quali a San Siro, anche nelle avversità, trova un modo per esaltarsi. Ricordarlo è piuttosto facile: Thiago Motta gli risparmia il primo tempo, lo lancia nella ripresa quando la Juventus è sotto di due gol e da solo ridà ossigeno ai bianconeri. Doppietta, 4-4 finale e applausi meritati. Con uno così le partite cambiano. Le cose succedono, insomma. L’Inter lo sa benissimo e dovrà trovare un modo per contenerlo.
Inter, i punti che ti ha tolto Yildiz
Perché pure in 9’ Kenan può diventare letale: Thiago Motta, nella sfida di ritorno, ha osato tenerlo in panchina fino a quel frangente della gara. Ma quando è entrato, nelle circostanze in cui è stato chiamato in causa palla al piede, ha creato scompiglio. E non poco. I nerazzurri, proprio nel doppio confronto con la Juve, hanno lasciato per strada 5 punti: per uno scudetto, poi vinto dal Napoli all’ultima giornata, non sono pochi. Almeno 2 di quei 5 sono stati scippati da Yildiz, spauracchio vivente pure quando non parte dall’inizio.
Tudor, Yildiz e altri dieci
Il rapporto del turco con Juve-Inter, almeno con la maglia da titolare, è ancora da affinare. Kenan l’ha indossata solo una volta: era il 4 febbraio 2024, ma i bianconeri a San Siro lasciarono le penne. 1-0, autogol di Gatti e Yildiz poco coinvolto nel match. Da numero 10, però, si è sempre comportato come tale. Anche da subentrato, che se possibile vale ancora di più: cambiare partite così rincorrendo l’andamento del match ha un significato maggiore. Oggi immaginare una sfida del genere col classe 2005 fuori causa, o comunque con un impiego part-time, sarebbe una follia. Una bestemmia calcistica. E come tale resta: Tudor metterà dentro lui e altri dieci, senza dubbio.
Juve, il modulo del derby d'Italia
Anche a prescindere dal modulo: fosse 3-5-2, con lui più vicino alla punta, oppure 3-4-1-2 (visto il dubbio legato a Conceiçao), col turco alle spalle di due attaccanti, non cambia la sostanza. La partenza sprint di Yildiz in campionato, col doppio assist contro il Parma e la prestazione convincente contro il Genoa a Marassi, lasciano Tudor sereno e tranquillo. Oggi il tecnico dovrà solo vestire i panni del confessore: Kenan alla Continassa avrà ancora qualche scoria della batosta contro la Spagna, ma il croato con un abbraccio saprà come rincuorarlo. Come aiutarlo a voltare subito pagina, senza rimuginare sulla dura notte vissuta con la Turchia.
Yildiz rassicura la Juve
Anche dalle qualificazioni ai Mondiali, in ogni caso, Tudor ha tratto indicazioni ottime. Yildiz ha fatto bene contro la Georgia e contro la Spagna è stato l’unico ad evitare il naufragio, dando segnali di vita pure nel contesto da encefalogramma piatto dei compagni. Proprio per questo motivo la Juve è molto serena sulle sue condizioni: il suo stato di forma è piuttosto rassicurante. In vista dell’Inter, sì, ma anche in previsione di un tour de force che da qui alla prossima sosta stresserà non poco i bianconeri. In tutto questo, poi, c’è il tema rinnovo: argomento scottante di questi giorni, visto l’arrivo del padre Engin a Torino, ma che comunque non sottrae risorse mentali a Kenan. Focalizzato solo sul campo, da sempre.
