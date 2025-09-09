Come sta Conceicao, ritmo Zhegrova, novità Openda: Tudor vede così Juve-Inter

Voi lo rischiereste Zhegrova dal primo minuto contro l'Inter? Tudor deve risolvere il potenziale problema Conceiçao, quindi ci sta pensando. Ma andiamo con ordine. Come sta Conceiçao? Bene, ma non benissimo verrebbe da dire. Nel senso che ha un problema muscolare, accusato durante l'ultimo allenamento con il Portogallo lunedì mattina, ma gli esami di ieri al J Medical hanno scongiurato la presenza di una lesione importante. Insomma, da qui a sabato potrebbe anche non sentire più dolore ed essere disponibile. In quel caso, Tudor lo confermerebbe con Yildiz dietro la punta centrale, perché con l'Inter preferirebbe non fare rivoluzioni e cercare, soprattutto, l'equilibrio.
Tudor e la mossa Zhegrova
Zhegrova è il sostituto naturale di Conceiçao sull'ala destra. Ma non gioca una partita ufficiale da nove mesi e, anche se si è allenato molto bene in questa settimana, potrebbe non avere il ritmo partita, soprattutto per giocare contro l'Inter. Diciamo che se, in questi giorni, Tudor lo vedesse molto tonico potrebbe azzardare la mossa, sapendo che a un certo punto sarebbe una delle sostituzioni obbligate.
Yildiz trequartista con David e Openda
È più probabile, quindi, che Zhegrova parta in panchina e subentri negli ultimi venti minuti. Tudor potrebbe varare un sistema a due punte, con Yildiz trequartista puro dietro di loro. A quel punto, davanti giocherebbero Jonathan David e Openda. Anche se per uno di quei due posti potrebbe concorrere anche Vlahovic.
Vlahovic: "Conta solo vincere"
L'attaccante serbo sta vivendo un grande momento di forma tra club e Nazionale. Dopo le reti realizzate contro il Parma e a Genova Dusan Vlahovic si è anche tolto la soddisfazione di essere protagonista con la Serbia: gol decisivo e ottima prestzione nel succeso contro la Lettonia nel match valido per le qualiicazioni ai prossimi Mondiali. L'ex Fiorentina nel post-partita ha confermato la fiducia ritrovata: "Non sono ancora al top, ma se segno ogni gara va bene così! L'importante è che Juve e Serbia vincano sempre" e adesso si prepara al Derby d'Italia. In carriera Vlahovic ha affrontato 14 volte i nerazzurri tra campionato e Coppa Italia: 4 gol realizzati e solo una vittoria, un trend che spera si svoltare sabato sera.
Vlahovic e David? Parla il canadese
Non solo Vlahovic ma anche il neo-arrivato Jonathan David sta lasciando il segno tra Juve e Nazionale. Suo il primo gol ufficiale della stagione bianconera contro il Parma e gol anche nell'amichevole contro la Romania, adesso c'è l'Inter nel mirino. La coppia d'attacco David-Vlahovic non è ancora stata testata in campo, Tudor ha deciso infatti per la staffetta dei due centravanti. Stavolta? Complicato vederli da subito fianco a fianco, ma sì, un progetto quantomeno sembra esserci. Il canadese però scalpita e manda anche messaggi: "Sì, penso che io e Dusan possiamo giocare insieme, le decisioni aspettano al mister ma non ci sarebbero problemi".
Yildiz e le sfide all'Inter
Chi dovrebbe essere certo di un posto da titolare a priori, dunque, è Kenan Yildiz. Tra i pochi a salvarsi nella goleada subita dalla sua Turchia contro la Spagna, il numero 10 della Juve ora è pronto a rimettersi in mostra nel derby d'Italia. Contro l'Inter è partito titolare solo una volta, a San Siro nella stagione 2023/2024 sotto la guida di Allegri quando i bianconeri persero 0-1 in seguito alla sfortunata autorete di Gatti. L'anno scorso, invece, due ingressi dalla panchina niente male. Soprattutto all'andata, quando il turco subentrò e fu determinante per raggiungere il clamoroso 4-4 finale con una super doppietta. Al ritorno, deciso da Conceicao, un altro ingresso in corso decisamente importante creando scompiglio nella retroguardia nerazzurra.
