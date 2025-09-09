Come sta Conceicao, ritmo Zhegrova, novità Openda: Tudor vede così Juve-Inter

Vlahovic: "Conta solo vincere"

L'attaccante serbo sta vivendo un grande momento di forma tra club e Nazionale. Dopo le reti realizzate contro il Parma e a Genova Dusan Vlahovic si è anche tolto la soddisfazione di essere protagonista con la Serbia: gol decisivo e ottima prestzione nel succeso contro la Lettonia nel match valido per le qualiicazioni ai prossimi Mondiali. L'ex Fiorentina nel post-partita ha confermato la fiducia ritrovata: "Non sono ancora al top, ma se segno ogni gara va bene così! L'importante è che Juve e Serbia vincano sempre" e adesso si prepara al Derby d'Italia. In carriera Vlahovic ha affrontato 14 volte i nerazzurri tra campionato e Coppa Italia: 4 gol realizzati e solo una vittoria, un trend che spera si svoltare sabato sera.