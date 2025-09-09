Pessotto sul progetto Next Gen: "L'obiettivo della Juve era uno, c'è soddisfazione"

Gianluca Pessotto è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della Juventus Next Gen. Il dirigente bianconero ha dichiarato: "È stato un percorso: all’inizio gli esordi erano figli soprattutto di spot, magari a fine stagione, con brevi apparizioni. Nel corso degli anni, però, il progetto è cambiato, è cresciuto, diventando realtà: l’obiettivo della società era quello di valorizzare ancora di più i giocatori provenienti dal settore giovanile per un aspetto di sostenibilità, ma sicuramente anche di senso di appartenenza".