Pessotto sul progetto Next Gen: "L'obiettivo della Juve era uno, c'è soddisfazione"

Il dirigente bianconero è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del percorso della seconda squadra
Gianluca Pessotto è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della Juventus Next Gen. Il dirigente bianconero ha dichiarato: "È stato un percorso: all’inizio gli esordi erano figli soprattutto di spot, magari a fine stagione, con brevi apparizioni. Nel corso degli anni, però, il progetto è cambiato, è cresciuto, diventando realtà: l’obiettivo della società era quello di valorizzare ancora di più i giocatori provenienti dal settore giovanile per un aspetto di sostenibilità, ma sicuramente anche di senso di appartenenza".

Le parole di Pessotto

Pessotto ha poi concluso così il suo intervento: "Aver visto poi giocatori provenienti dal settore giovanile in pianta stabile in Prima squadra ha dato soddisfazione al lavoro di tantissime persone, perché sotto veramente c’è il lavoro di tante persone nel settore giovanile e anche nell’attività di base che hanno permesso a questi ragazzi di tenere fuori tutto il loro potenziale".

 

