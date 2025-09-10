Yildiz vitale per la Juve: blindato con un contratto da top player, le cifre

A prescindere da quel che raccontano i videogiochi - con i quali evidentemente non deve avere un buon rapporto -, sull’importanza di Kenan Yildiz per questa Juventus i dubbi sono sempre meno. Il turco non solo è centrale, nella rosa bianconera: oggi è sostanzialmente vitale. Come mostrato a Genova, come fatto ancor prima con il Parma e in generale ciò che ci si trascina via dal Mondiale per Club , è il talento del numero dieci la chiave di volta dell’intera manovra juventina. Se gira lui, gira tutto. Cioè: gira tutto bene. Nell’attacco da disegnare, e molto probabilmente da disegnare senza Conceiçao, l’unico brivido può passare dal suo ingegno, il solo guizzo sta nel suo destro. Il resto sì, può incastrarsi con le corse di Thuram , le percussioni esterne, la presenza di David e quella di Vlahovic, magari persino di Openda, però Kenan è un’altra roba. È un “mucize çocuk”, come dicono a casa sua. Un wonderkid, un bimbo prodigio, uno su cui ognuno aveva puntato una fiche perché il talento era tanto grande da abbracciare qualsiasi ambizione. Ora: seppur a secco di vittorie, se non la Coppa Italia dell’ultimo Allegri, qualcuna in più Yildiz la sta coltivando.

Yildiz-Juve, l'accordo per il rinnovo

E sa benissimo quanto possano passare dalla sfida dello Stadium, che una dimensione ai bianconeri la darà. In un modo o nell’altro. Sarà pure l’occasione per tornare a testarsi ai più alti livelli, quelli che adesso non sono più meta ma parte del viaggio, dunque un’abitudine da coltivare, confermare, a volte sublimare. Kenan non è più un ragazzino e il primo a volersi togliere l’etichetta di aspirante campione è proprio lui, lui che adesso ha solo da firmare un rinnovo di contratto da top player. Accordo da 5 milioni bonus compresi, con una base di partenza che sfiora i 4. Sarà fino al 2030, ma con opzione per un altro anno. Blindato. Blindatissimo. Perché occorrono certezze per costruire il futuro, e la stella turca è la più grande che c’è in questo momento alla Continassa. Papà Engin, costantemente al suo fianco, è atteso a Torino nelle prossime ore: è stato lui a curare in particolar modo gli interessi e i margini del prolungamento, e - si racconta - proprio lui ha consigliato di evitare voli pindarici, di restare fermi lì dove l’occasione è chiara e la crescita resta al primo posto.

Yildiz pronto per la missione

Vada da sé: l’amore di Yildiz per la Juventus è altrettanto concreto, e non ci sarebbe modo migliore per esaltarlo se non nella partita più sentita della stagione, lo stesso Derby d’Italia che, mesi fa a San Siro, il Dieci aveva ripreso quando la tempesta nerazzurra aveva colto i bianconeri completamente spaesati. Lì si è fatto faro. Sabato dovrà invece farsi luce perpetua, provando a illuminare magari David, premiando una volta di più le sovrapposizioni degli esterni, lanciando gli inserimenti dei centrocampisti. Tutto attorno a lui, come recitava un famoso spot. Non si tratta di un conto in banca - che pure sarà rimpinguato -, ma è la storia di chi è destinato a prendersi responsabilità in virtù della propria qualità. Pronto oppure no, tocca farlo. N’è già uscito vincitore, comunque. E più volte, con prove sparse perciò ovunque: Yildiz è pronto per la missione, quella di prendersi la Juve sulle spalle.