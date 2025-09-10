Yildiz vitale per la Juve: blindato con un contratto da top player, le cifre

A prescindere da quel che raccontano i videogiochi - con i quali evidentemente non deve avere un buon rapporto -, sull’importanza di Kenan Yildiz per questa Juventus i dubbi sono sempre meno. Il turco non solo è centrale, nella rosa bianconera: oggi è sostanzialmente vitale. Come mostrato a Genova, come fatto ancor prima con il Parma e in generale ciò che ci si trascina via dal Mondiale per Club, è il talento del numero dieci la chiave di volta dell’intera manovra juventina. Se gira lui, gira tutto. Cioè: gira tutto bene. Nell’attacco da disegnare, e molto probabilmente da disegnare senza Conceiçao, l’unico brivido può passare dal suo ingegno, il solo guizzo sta nel suo destro. Il resto sì, può incastrarsi con le corse di Thuram, le percussioni esterne, la presenza di David e quella di Vlahovic, magari persino di Openda, però Kenan è un’altra roba. È un “mucize çocuk”, come dicono a casa sua. Un wonderkid, un bimbo prodigio, uno su cui ognuno aveva puntato una fiche perché il talento era tanto grande da abbracciare qualsiasi ambizione. Ora: seppur a secco di vittorie, se non la Coppa Italia dell’ultimo Allegri, qualcuna in più Yildiz la sta coltivando.
Yildiz-Juve, l'accordo per il rinnovo
E sa benissimo quanto possano passare dalla sfida dello Stadium, che una dimensione ai bianconeri la darà. In un modo o nell’altro. Sarà pure l’occasione per tornare a testarsi ai più alti livelli, quelli che adesso non sono più meta ma parte del viaggio, dunque un’abitudine da coltivare, confermare, a volte sublimare. Kenan non è più un ragazzino e il primo a volersi togliere l’etichetta di aspirante campione è proprio lui, lui che adesso ha solo da firmare un rinnovo di contratto da top player. Accordo da 5 milioni bonus compresi, con una base di partenza che sfiora i 4. Sarà fino al 2030, ma con opzione per un altro anno. Blindato. Blindatissimo. Perché occorrono certezze per costruire il futuro, e la stella turca è la più grande che c’è in questo momento alla Continassa. Papà Engin, costantemente al suo fianco, è atteso a Torino nelle prossime ore: è stato lui a curare in particolar modo gli interessi e i margini del prolungamento, e - si racconta - proprio lui ha consigliato di evitare voli pindarici, di restare fermi lì dove l’occasione è chiara e la crescita resta al primo posto.
Yildiz pronto per la missione
Vada da sé: l’amore di Yildiz per la Juventus è altrettanto concreto, e non ci sarebbe modo migliore per esaltarlo se non nella partita più sentita della stagione, lo stesso Derby d’Italia che, mesi fa a San Siro, il Dieci aveva ripreso quando la tempesta nerazzurra aveva colto i bianconeri completamente spaesati. Lì si è fatto faro. Sabato dovrà invece farsi luce perpetua, provando a illuminare magari David, premiando una volta di più le sovrapposizioni degli esterni, lanciando gli inserimenti dei centrocampisti. Tutto attorno a lui, come recitava un famoso spot. Non si tratta di un conto in banca - che pure sarà rimpinguato -, ma è la storia di chi è destinato a prendersi responsabilità in virtù della propria qualità. Pronto oppure no, tocca farlo. N’è già uscito vincitore, comunque. E più volte, con prove sparse perciò ovunque: Yildiz è pronto per la missione, quella di prendersi la Juve sulle spalle.
Inter aggrappata a Lautaro Martinez
La madre di tutte le partite, da raggiungere di rincorsa. Dopo gli impegni con l’Argentina - reduce dalla sfida all’Ecuador disputata nella notte - Lautaro Martinez sarà l’ultimo giocatore dell’Inter a raggiungere l’Italia. A meno di ritardi, lo farà domani pomeriggio, a circa 48 ore dal fischio d’inizio del derby d’Italia di sabato. In questi casi, di solito, il Toro ha sempre stretto i denti e dato il suo contributo: varie considerazioni suggeriscono che possa fare così anche questa volta. Intanto perché, se la giocherà, la gara di sabato farà della Juventus il club più affrontato da Lautaro in carriera, almeno fino al prossimo derby di Milano. Nei venti precedenti tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa, il bilancio sorride per lo più ai bianconeri: otto affermazioni juventine, sei vittorie interiste e altrettanti pareggi. La Juve non è esattamente il bersaglio preferito di Lautaro, specie considerando l’alto numero di incroci: quattro i gol messi a referto, ben lontani dagli undici al Cagliari o dai dieci alla Salernitana, ma pure dai nove al Milan. Ironia della sorte, l’ultima marcatura, in compenso, risale proprio a un rientro dalla sosta per le nazionali, a novembre 2023: Vlahovic apre, Lautaro chiude.
Il Toro non si è mai tirato indietro
Tutto nel primo tempo, un 1-1 maturato nel giro di sei minuti: quella rete, nella stagione che avrebbe portato allo scudetto nerazzurro, fu anche la prima dell’argentino alla Juve da capitano dell’Inter. Replicherebbe volentieri, anche per mandare un segnale di leadership: nel nuovo corso inaugurato con l’addio di Simone Inzaghi, il successore Cristian Chivu - venerdì alle 14 la conferenza stampa: una bella abitudine che sarà ritrovata sempre più di frequente ad Appiano Gentile - ha bisogno di certezze attorno a cui ricompattare l’Inter. Alla fine, la sconfitta di Monaco non ha portato a clamorosi ribaltoni di mercato, ma non tutti i fantasmi sono stati scacciati e il ko di Udine è solo l’ultima conferma che di cose da sistemare ve ne siano ancora diverse. Al netto dei gol, la sola presenza in campo del Toro, seppur di rincorsa e magari non al top, fornirebbe una risposta in tal senso. Una di quelle rispetto alle quali il 10 interista non si è mai tirato indietro, specie dopo lo scatto mentale registrato dopo il trionfo iridato con la sua Argentina.
Lautaro trascinatore
La grinta non gli è mai mancata, quel soprannome bellicoso è lì a ricordarlo, ma la veste del trascinatore è quella che sempre più ha saputo vestire di recente, nei momenti belli e in quelli meno felici. Anche se agli albori del campionato, del resto, il confronto di Torino offrirà inevitabilmente indicazioni su chi potrà interpretare il ruolo di anti-Napoli: nonostante la stagione da zero titoli, vi ambisce soprattutto l’Inter. Tutt’altra storia rispetto al primo derby d’Italia di Lautaro, anche quello giocato in trasferta nella Serie A 2018/2019. Finì 1-0 per i bianconeri, e da allora solo una volta l’Inter è riuscita a espugnare lo Stadium, a gennaio 2021 e senza reti di Lautaro.
