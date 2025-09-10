Conceicao complica i piani di Tudor: da Vlahovic a Koopmeiners e Openda, le idee per Juve-Inter

Lo stop di Francisco Conceiçao ha l’effetto di un file di testo che per qualche motivo il computer non memorizza, di un foglietto degli appunti meticolosamente presi che si perde in qualche cassetto. Per carità, nessun dramma, ma che fastidio. Sì, perché tocca rimettersi a scrivere, a buttare giù nuovamente spunti e idee a cui si pensava di aver già trovato un incastro. Il timido ottimismo che arrivava dal Portogallo non sembra aver trovato particolari ostacoli a Torino. Le condizioni di Chico non allarmano tanto che la Juve proverà a recuperarlo, ma ieri si è allenato a parte, ad una manciata di giorni dal Derby d’Italia contro l’Inter. Per questo, Tudor è costretto a riorganizzare le idee e riscrivere la propria probabile formazione che nei giorni scorsi aveva già iniziato ad abbozzare, non molto distante dalle Juventus viste contro Parma e Genoa. Da due giorni, dunque, l’allenatore croato e lo staff tecnico studiano a tavolino le alternative: senza tralasciare nulla, misurando attentamente pro e contro di una scelta piuttosto che di un’altra, fino ad arrivare a quella che lascia in equilibrio la bilancia. In esame anche l’ipotesi di un cambio di modulo, da centrocampo in su.
Le opzioni di Tudor per l'Inter
Certo, perché la difesa a tre non si tocca ma, come rimarcato da Tudor anche in conferenza stampa, non è da escludere l’opzione 3-5-2. Come i rami di un albero, da ogni nodo si aprono strade diverse: attacco pesante con Vlahovic e David uno di fianco all’altro, oppure il canadese – che parte favorito sul serbo -, con al fianco Yildiz nel ruolo di seconda punta. Oppure, un’altra variazione sul tema con il numero 10 qualche metro più indietro della coppia David-Vlahovic a formare un 3-4-1-2. Certo, non è da scartare l’ipotesi di un cambio di interprete, senza andare a toccare l’impianto di gioco. Si apre, così, il maxi ballottaggio per il posto lasciato vacante da Conceiçao sulla linea di trequarti, al fianco di Yildiz. Slot che potrebbe occupare il nuovo arrivato Openda: può giocare in quella posizione, anche se predilige partire dalla sinistra. Per questo, non è da escludere nemmeno uno scambio con il 10 bianconero. Il belga è tornato a Torino dopo gli impegni con la nazionale, questi sono i giorni per conoscere e farsi conoscere da Tudor, provare a convincerlo di essere già pronto per partire da titolare. Non è semplice, non è nemmeno impossibile. Molto più difficile che possa giocare dal primo minuto Zhegrova. Il kosovaro sarebbe il sostituto perfetto e, nelle idee della Juventus, il naturale ballottaggio con Chico aiuterà ad alzare il livello. Ma non gioca dal 14 dicembre e tra le mura della Continassa è più impegnato a rincorrere lo stato di forma migliore, piuttosto che una precoce titolarità.
Lo stop di Conceicao non preoccupa ma infastidisce
Cambia pagina e Tudor trova l’opuscolo dell’usato sicuro, magari non le prime scelte, ma sicuramente affidabili. Sulla trequarti potrebbe trovare nuovamente spazio Koopmeieners che con l’Olanda ha collezionato una tribuna e una panchina per 90’. L’allenatore bianconero lo vede in mediana a lottare per un posto con Locatelli, ma in caso di bisogno può rialzare la posizione di qualche metro: lo sa fare, lo ha già fatto. Infine, un’opzione più prudente sarebbe quella di schierare McKennie. La sua posizione futura alla Juventus è in bilico, nel presente è il jolly tuttofare che Tudor può pescare dal mazzo quando serve. Partendo da quella zona di campo può inserirsi e dare peso in attacco e al contempo infastidire la prima costruzione del gioco della squadra allenata da Chivu. Insomma, come detto, lo stop di Conceicao non preoccupa ma infastidisce perché costringe a variare un copione che per gran parte sembrava già scritto. Un fastidio e poco più, perché le alternative non mancano e i prossimi allenamenti – insieme ai ritorni giorno per giorno dei nazionali -, aiuteranno Tudor a sciogliere ogni dubbio in vista del Derby d’Italia. Ieri pomeriggio gli italiani sono rientrati: Cambiaso e Gatti hanno lavorato in gruppo, recupero per Locatelli così come per Yildiz, sempre a parte Miretti. In gruppo anche Koopmeiners, Zhegrova, Cabal e Perin.
Dumfries vede la Juve e si scatena
I tredici calciatori dell’Inter rimasti a Milano durante la sosta - dopo i tre giorni di riposo concessi da Cristian Chivu, successivi al 3-1 in amichevole col Padova di venerdì – sono tornati ieri mattina a lavorare ad Appiano Gentile. Con loro anche i primi quattro reduci dagli impegni delle rispettive nazionali scesi in campo domenica, ossia Calhanoglu, Zielinski, De Vrij e Dumfries. E a proposito dell’esterno destro, l’obiettivo del giocatore - e la speranza di tutti i nerazzurri - è quello che l’ex Psv non solo ripeta i fasti della stagione passata – quando aveva segnato 11 gol e fornito 6 assist ai compagni nerazzurri - entrando nei primi trenta del pallone d’oro, ma pure di replicare prestazioni – e numeri – della sua Olanda, dove è sempre l’uomo in più degli Oranje. Anche nelle ultime due gare appena disputate infatti, contro Polonia e Lituania, Dumfries ha realizzato una rete, di testa, nel primo incontro, mentre nel secondo è stato protagonista con l’assist decisivo a Depay nel 3-2 di Kaunas: «Non mi aspettavo assolutamente di essere al gala del Pallone d’Oro quest’anno. È speciale. Diciamolo così: ci speravo. È fantastico, ovviamente, essere tra i trenta migliori calciatori del mondo. Un onore davvero immenso. In un momento come questo ripenso a dove sono arrivato: è una sensazione incredibile», le parole dell’atleta, che con l’Inter ha segnato il gol, inutile, dell’illusorio vantaggio contro l’Udinese nella seconda giornata di campionato.
Dumfries e la Juve, emozioni altalenanti
Dal bianconero friulano, a quello juventino. Per una partita, il derby d’Italia, in cui Dumfries ha vissuto emozioni altalenanti. La prima, il 24 ottobre del 2021, si potrebbe definire quasi traumatica, visto il rigore procurato a tempo scaduto (e assegnato da Mariani dopo revisione Var) per un calcione in area di rigore su Alex Sandro (Dybala, freddissimo dal dischetto, fissò il risultato sull’1-1). Poi però un crescendo di prestazioni – generale e proprio contro la Juve – con un paio di rigori procurati e soprattutto col primo gol siglato ai bianconeri arrivato undici mesi fa, nel pirotecnico 4-4 di San Siro. Sabato insomma servirà il Dumfries in versione freccia indemoniata, quella del motorino inesauribile sulla fascia, possibilmente decisivo anche nei calci piazzati a favore e contro, quando la fisicità del laterale potrà rappresentare un’ulteriore arma in più per i vice campioni d’Italia. Rimasto a Milano nonostante la clausola da 25 milioni inserita nel suo contratto – che però sarebbero dovuti essere pagati in un’unica soluzione, particolare che ha scoraggiato il Barcellona la scorsa estate – il ventinovenne insomma cercherà di essere l’arma in più dei nerazzurri, per la consacrazione definitiva con la maglia interista.
Dumfries sogna la Premier
Anche perché vuoi o non vuoi, viste le ultime dichiarazioni del giocatore: «Mi vedrei bene in Premier League», il sogno cullato sin da bambino di militare oltremanica in un top club, non sembra essere svanito del tutto. L’estate prossima, forse, potranno tornare in auge alcuni argomenti, nel frattempo però c’è una davvero una vita calcistica davanti. E lasciare il segno nel derby d'Italia, soprattutto qualora fosse con un gol decisivo a Torino, campo storicamente più che ostico per i nerazzurri, permetterebbe a Dumfries di inserire un altro tassello da applausi nella sua storia interista. Tornado alle questioni di Appiano Gentile, oggi rientreranno i calciatori impegnati lunedì sera con le nazionali (gli italiani, Sucic e Akanji). L’ultimo a tornare in Italia, che avrà di fatto solo 48 per prepararsi alla sfida con la Juventus, sarà Lautaro Martinez.
