Conceicao complica i piani di Tudor: da Vlahovic a Koopmeiners e Openda, le idee per Juve-Inter

Lo stop di Conceicao non preoccupa ma infastidisce

Cambia pagina e Tudor trova l’opuscolo dell’usato sicuro, magari non le prime scelte, ma sicuramente affidabili. Sulla trequarti potrebbe trovare nuovamente spazio Koopmeieners che con l’Olanda ha collezionato una tribuna e una panchina per 90’. L’allenatore bianconero lo vede in mediana a lottare per un posto con Locatelli, ma in caso di bisogno può rialzare la posizione di qualche metro: lo sa fare, lo ha già fatto. Infine, un’opzione più prudente sarebbe quella di schierare McKennie. La sua posizione futura alla Juventus è in bilico, nel presente è il jolly tuttofare che Tudor può pescare dal mazzo quando serve. Partendo da quella zona di campo può inserirsi e dare peso in attacco e al contempo infastidire la prima costruzione del gioco della squadra allenata da Chivu. Insomma, come detto, lo stop di Conceicao non preoccupa ma infastidisce perché costringe a variare un copione che per gran parte sembrava già scritto. Un fastidio e poco più, perché le alternative non mancano e i prossimi allenamenti – insieme ai ritorni giorno per giorno dei nazionali -, aiuteranno Tudor a sciogliere ogni dubbio in vista del Derby d’Italia. Ieri pomeriggio gli italiani sono rientrati: Cambiaso e Gatti hanno lavorato in gruppo, recupero per Locatelli così come per Yildiz, sempre a parte Miretti. In gruppo anche Koopmeiners, Zhegrova, Cabal e Perin.