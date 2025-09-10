Juve-Inter a Colombo: ricordate gli episodi contro i bianconeri?

A pochi giorni dal terzo turno di Serie A, che si aprirà con la sfida tra Cagliari e Parma all’Unipol Domus, l’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per le dieci gare in programma. Il match clou del weekend sarà senza dubbio il Derby d’Italia tra Juventus e Inter , in programma all’Allianz Stadium alle ore 18 di sabato 13 settembre, che vedrà anche il debutto della Refcam . A dirigere questa delicatissima sfida sarà Andrea Colombo della sezione di Como, con gli assistenti Peretti e Perrotti, mentre Bonacina svolgerà il ruolo di quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Mazzoleni, supportato da Abisso all’AVAR. Una scelta che ha già acceso il dibattito, soprattutto in casa bianconera, visto lo storico non troppo favorevole con il direttore di gara lombardo.

I precedenti Colombo-Juventus e quel rosso a Berardi

Nel campionato 2023-2024, Andrea Colombo ha incrociato la Juventus in quattro occasioni ufficiali, tutte in Serie A. Il primo incontro risale al 23 settembre 2023, con i bianconeri sconfitti per 4-2 a Reggio Emilia contro il Sassuolo. In quella gara si parlò molto di un mancato cartellino rosso a Domenico Berardi per un duro intervento su Bremer al 56’, episodio che sollevò molte polemiche. Il secondo incrocio avvenne il 30 marzo 2024, quando la Lazio superò di misura la squadra di Allegri all’Olimpico con un gol in extremis di Marusic. Il 5 maggio, sempre nella capitale ma contro la Roma, il direttore di gara arbitrò un pareggio per 1-1: reti di Lukaku e Bremer. Completano il bilancio stagionale tre vittorie convincenti per la Juventus sotto la direzione del fischietto comasco: 3-0 contro il Genoa, 1-0 contro il Cagliari, con un rigore negato a Vlahovic per spinta di Luperto,e il 3-2 finale a Venezia nell’ultima giornata. Un pareggio e una sconfitta, invece, arrivarono rispettivamente contro la Roma (ancora 1-1) e contro il Milan nella Supercoppa Italiana, terminata 2-1 per i rossoneri.

Il ko col Milan e il bilancio con l’Inter

Nella stagione 2024-2025, Andrea Colombo, ha diretto la Juventus in cinque occasioni: l'ultima nella vittoria per 3-2 contro il Venezia alla trentottesima giornata della scorsa stagione, un match valido come chiusura del campionato e fondamentale per consolidare il piazzamento Champions. Il bilancio complessivo tra Colombo e la Juventus sale quindi a 9 partite: 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, tra cui quella contro il Milan in Supercoppa a gennaio scorso. Nonostante il saldo positivo, il feeling tra i bianconeri e l’arbitro comasco non è sempre stato idilliaco, soprattutto alla luce di alcune decisioni contestate in match cruciali. Di segno decisamente opposto il trend con l’Inter: Colombo ha diretto i nerazzurri in sei occasioni, ottenendo cinque vittorie e una sola sconfitta (l'1-0 a Bologna dello scorso campionato). Un dato che certamente non passerà inosservato in vista del Derby d’Italia. La sua nomina per la sfida dell’Allianz promette quindi di essere osservata con attenzione, in un match che potrebbe già dire molto sulle ambizioni delle due formazioni in campionato.