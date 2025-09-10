Bremer: "Avrei voluto giocare con Chiellini. La mia mentalità? C'entra Kobe Bryant"

Dopo il lungo infortunio subito la scorsa stagione ed il ritorno in campo subito da leader assoluto della difesa, Gleison Bremer si è raccontato ai canali ufficiali della Juventus . Il difensore è infatti stato l'ospite speciale di Small Talk, il format lanciato dal club bianconero. Una lunga intervista in cui ha affrontato diversi temi, partendo dall'infanzia in Brasile: "Sono nato in un paese di 8mila abitanti, mio papà aveva una fattoria. Sono nato lì, mi piaceva tanto. Oggi ho una fattoria lì che mio papà gestisce per me. Anche lui è nato in un paese piccolo, la sua famiglia era benestante e lui giocava a calcio a livello amatoriale. Poi i suoi genitori si sono separati ed è diventato più difficile perché non guadagnava abbastanza quindi ha dovuto smettere. Mia mamma era una professoressa. Lì mio padre ha iniziato a lavorare in città e ad andare in fattoria nel giorno libero. Noi aiutavamo mio papà quando eravamo a casa da scuola, ho tre fratelli. In campo era un centrocampista o un difensore, ma non ha mai giocato ad alti livelli. In quel epoca nella mia città c'era un giocatore del Santos e lui mi ha dato una grossa mano. Mi diceva che tanti hanno il talento ma devi anche essere professionista, io sono cresciuto con questa mentalità".

Bremer e i ricordi sulla Serie A

Poi sugli inizi nel mondo del calcio: "Mio padre mi spingeva a giocare ma mi ricordava di studiare, di non lasciare tutto per il calcio. Oggi mio fratello lavora a San Paulo in un'industria metallurgica e mia sorella è una psicologa. Io torno in Brasile una volta l'anno. Mio papà ogni tanto lo faccio venire qua ma non gli piace: dice che è freddo. Lui è abituato a camminare sempre in pantaloncini e infradito in Brasile, qui il clima soprattutto in inverno è diverso". Su come vedeva la Serie A da bambino: "Un bel calcio. In quegli anni la Serie A era come la Premier League oggi. Passavano sempre le azioni della Serie A. La Juventus, la Sampdoria, Ronaldo, Cafu, Adriano. I giocatori brasiliani forti erano tutti in Italia. Per noi sudamericani italia e Spagna sono i paesi migliori in cui abitare. Si sta bene, si mangia bene e si vive bene. C'è il mare. Qui è perfetto".

Bremer: "Toro? Giocare alla Juve è un'altra cosa"

Quindi Bremer è tornato sul suo arrivo in Italia, nella sponda granata di Torino, nel 2018: "Bello ma strano, è tanto diverso dal Brasile. Penso alla cultura, al formato delle case. Mi piaceva perchè sono arrivato in estate, era caldo come nel mio paesino in Brasile. Poi in inverno quando è arrivato il freddo ho capito che non era così facile. Subito devi imparare la lingua, io capisco bene e mi faccio capire. Poi devi adattarti alla cultura, alla città, al significato del club. Al Toro mi hanno portato una professoressa di italiano. Poi ho imparato giocando ma il mio primo anno è stato difficile, il calcio europeo difensivamente è diverso. Poi piano piano sono andato e sono fiero di quello che sono ora". Sull'adattamento invece al calcio europeo: "Qui serve tanta forza fisica. Giocare al Toro è una cosa, giocare alla Juve un'altra. Quando giochi alla Juve giochi ogni tre giorni, al Toro hai una settimana per preparare la partita. Devi fare attenzione a tutto: all'alimentazione, al sonno. Ci sono tante esigenze, ogni anno devi mettere qualcosa in più per non abbassare il livello".