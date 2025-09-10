Bremer: "Avrei voluto giocare con Chiellini. La mia mentalità? C'entra Kobe Bryant"

Dopo il lungo infortunio subito la scorsa stagione ed il ritorno in campo subito da leader assoluto della difesa, Gleison Bremer si è raccontato ai canali ufficiali della Juventus. Il difensore è infatti stato l'ospite speciale di Small Talk, il format lanciato dal club bianconero. Una lunga intervista in cui ha affrontato diversi temi, partendo dall'infanzia in Brasile: "Sono nato in un paese di 8mila abitanti, mio papà aveva una fattoria. Sono nato lì, mi piaceva tanto. Oggi ho una fattoria lì che mio papà gestisce per me. Anche lui è nato in un paese piccolo, la sua famiglia era benestante e lui giocava a calcio a livello amatoriale. Poi i suoi genitori si sono separati ed è diventato più difficile perché non guadagnava abbastanza quindi ha dovuto smettere. Mia mamma era una professoressa. Lì mio padre ha iniziato a lavorare in città e ad andare in fattoria nel giorno libero. Noi aiutavamo mio papà quando eravamo a casa da scuola, ho tre fratelli. In campo era un centrocampista o un difensore, ma non ha mai giocato ad alti livelli. In quel epoca nella mia città c'era un giocatore del Santos e lui mi ha dato una grossa mano. Mi diceva che tanti hanno il talento ma devi anche essere professionista, io sono cresciuto con questa mentalità".
Bremer e i ricordi sulla Serie A
Poi sugli inizi nel mondo del calcio: "Mio padre mi spingeva a giocare ma mi ricordava di studiare, di non lasciare tutto per il calcio. Oggi mio fratello lavora a San Paulo in un'industria metallurgica e mia sorella è una psicologa. Io torno in Brasile una volta l'anno. Mio papà ogni tanto lo faccio venire qua ma non gli piace: dice che è freddo. Lui è abituato a camminare sempre in pantaloncini e infradito in Brasile, qui il clima soprattutto in inverno è diverso". Su come vedeva la Serie A da bambino: "Un bel calcio. In quegli anni la Serie A era come la Premier League oggi. Passavano sempre le azioni della Serie A. La Juventus, la Sampdoria, Ronaldo, Cafu, Adriano. I giocatori brasiliani forti erano tutti in Italia. Per noi sudamericani italia e Spagna sono i paesi migliori in cui abitare. Si sta bene, si mangia bene e si vive bene. C'è il mare. Qui è perfetto".
Bremer: "Toro? Giocare alla Juve è un'altra cosa"
Quindi Bremer è tornato sul suo arrivo in Italia, nella sponda granata di Torino, nel 2018: "Bello ma strano, è tanto diverso dal Brasile. Penso alla cultura, al formato delle case. Mi piaceva perchè sono arrivato in estate, era caldo come nel mio paesino in Brasile. Poi in inverno quando è arrivato il freddo ho capito che non era così facile. Subito devi imparare la lingua, io capisco bene e mi faccio capire. Poi devi adattarti alla cultura, alla città, al significato del club. Al Toro mi hanno portato una professoressa di italiano. Poi ho imparato giocando ma il mio primo anno è stato difficile, il calcio europeo difensivamente è diverso. Poi piano piano sono andato e sono fiero di quello che sono ora". Sull'adattamento invece al calcio europeo: "Qui serve tanta forza fisica. Giocare al Toro è una cosa, giocare alla Juve un'altra. Quando giochi alla Juve giochi ogni tre giorni, al Toro hai una settimana per preparare la partita. Devi fare attenzione a tutto: all'alimentazione, al sonno. Ci sono tante esigenze, ogni anno devi mettere qualcosa in più per non abbassare il livello".
Il numero 3 il legame con Chiellini
Invece sulla scelta ed il significato del numero 3: "Un significato simobolico: ho sempre giocato con la 3. Ho sempre voluto la tre ma avrei voluto giocare con Chiellini. Quando sono arrivato qui l'ho chiamato e gli ho chiesto se avrei potuto indossare la sua tre. Lui mi ha detto di prenderla tranquillamente. Io cerco sempre di dare il mio massimo per meritarmi la maglia perchè gioco nella Juventus. Se non fosse stato disponibile avrei preso il 33". Sull'importanza della spiritualità: "Noi brasiliani siamo molto credenti in Dio. Io e mia moglie siamo tanto credenti. Tutto ciò che succede nella nostra vita io lo riferisco a Dio. Niente qui è per caso, tutto ha una ragione, per me è sempre Dio".
Juve, Bremer torna sull'infortunio
Spazio all'infortunio subito lo scorso anno contro il Lipsia: "A primo impatto ero arrabbiato, era inizio stagione e sapevo non sarebbe stato semplice. Dopo mi sono detto che dovevo guardare il positivo e come uscire meglio da questo infortunio. L'allenamento è come la partita, dopo l'infortunio ho imparato ancora di più: i grandi giocatori e i grandi atleti avevano mentalità vincente. Quindi devi fare così. La mia famiglia mi ha aiutato tanto, quando facevo una partita brutta mi chiudevo in camera e non volevo parlare a nessuno. Poi sono migliorato lentamente. Da tutto si trae insegnamento". Uno scontro di gioco con il suo nuovo compagno Openda di cui ha parlato così: "Il destino, come dicevo prima Dio, subito dopo la partita mi ha chiesto scusa, mi ha scritto. In realtà è stata un'occasione, purtroppo è capitato con lui ma succede è normale. Non l'ho ancora incrociato qui alla Continassa ma sarà normale chiederà scusa e poi si lavora".
Bremer: "Mi sento un leader"
Quindi sull'essere uno dei leader dello spogliatoio: "Mi sento un leader ma non sono uno che fuori dal campo parla tanto. Mi piace la presenza, loro vedono cosa faccio io e voglio essere un esempio. Siamo un gruppo giovane e voglio aiutare i miei compagni. Gatti, Dusan e Locatelli sono dei leader". Bremer ha anche rivelato di ispirarsi molto alla mentalità di Kobe Bryant: "Ho iniziato a guardare il basket nel Covid. Venivo da un anno difficile con partite top alternate a partite pessime, non avevo un equilibrio e costanza. Non capivo cosa sbagliassi e come potessi migliorare. Mi apparivano Kobe e Jordan e ho imparato la loro mentalità. Mood da guerriero? Mi piace ma non troppo. Il troppo non va mai bene. Mi piace parlare ma non troppo, preferisco stare sempre nascosto".
Juve, Bremer: "Tudor ci aiuta tanto"
Il difensore si è anche espresso su Igor Tudor: "Ci aiuta molto essendo un difensore. Poi siamo una bella squadra, vogliamo imparare tutti e questa è una buona base. Poi c'è il lavoro individuale. Io sono vice capitano l'ha detto il mister. Sono orgoglioso ma cambia poco per me: dobbiamo lottare ogni partita per vincere perchè siamo la Juventus". Infine sui calciatori più difficili da marcare: "Neymar, Ronaldo e Mbappe".
