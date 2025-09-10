Infantino promuove Serie A e Refcam: “Lega della mia vita. Innovazione spettacolare”

La Serie A è pronta a scrivere una pagina storica in occasione del big match Juventus-Inter : per la prima volta nel campionato italiano sarà utilizzata ufficialmente la Refcam , la microcamera applicata all'arbitro che permette al pubblico di vivere la partita dal suo punto di vista. Un’innovazione già sperimentata con successo durante il Mondiale per Club, che ora arriva anche in Italia con l’obiettivo di rendere il calcio ancora più coinvolgente e trasparente per i tifosi. La grande novità è stata accolta con grande piacere anche da Gianni Infantino, Presidente della FIFA, che ha visitato per la prima volta la sede della Lega Serie A, accolto dal Presidente Ezio Simonelli, dall’Amministratore Delegato Luigi De Siervo e dall’Head of Competitions Andrea Butti.

Infantino, la Serie A e la novità Refcam per Juve-Inter

A margine dell’incontro, Gianni Infantino ha parlato ai microfoni di Radio TV Serie A, manifestando il suo legame personale con il campionato italiano: “La Lega di Serie A è la Lega della mia vita, da quando ero bambino fino ad adesso. È una Lega che ho seguito sempre e che seguirò sempre, la Lega del cuore” Il Presidente della FIFA ha poi sottolineato l’importanza di avere campionati forti e competitivi in tutto il mondo: “Le Leghe calcio sono molto importanti e come Presidente Fifa è mio interesse avere tante leghe competitive nel mondo, non una più forte delle altre". Grande attenzione, naturalmente, anche alla novità tecnica che farà il suo debutto proprio nel Derby d’Italia. La Refcam, già protagonista al Mondiale per Club, sarà utilizzata per la prima volta in Serie A grazie alla collaborazione tra Lega e FIFA: “Bisogna offrire sempre il meglio e sempre di più al pubblico, ai tifosi e ai fan. È tutto quello che facciamo e che fa la Lega Calcio Serie A. Faccio i complimenti a tutti, dal Presidente a tutti quanti per il lavoro che stanno facendo per i tifosi. La Refcam è un’innovazione spettacolare, lanciata durante il Mondiale per Club. Restituisce veramente la sensazione di essere in mezzo al campo durante la partita e fa anche vedere cosa vede, cosa può vedere e anche, a volte, cosa può non vedere l’arbitro. È veramente un arricchimento".

Simonelli: “Un passaggio simbolico di grande rilevanza”

A commentare la visita del Presidente FIFA è stato anche Ezio Simonelli, numero uno della Lega Serie A, che ha sottolineato l’importanza del dialogo tra istituzioni nazionali e internazionali: “Accogliere per la prima volta un Presidente della FIFA nella sede della Lega Serie A rappresenta un passaggio simbolico di grande rilevanza. L’incontro con Gianni Infantino si è svolto in un clima cordiale e costruttivo, offrendo l’occasione per un confronto di alto profilo su temi strategici per il futuro del calcio. Dialogare con le istituzioni internazionali è fondamentale per rafforzare il posizionamento della Serie A a livello globale". La Refcam, simbolo della convergenza tra sport e tecnologia, segna un nuovo passo verso una Serie A sempre più moderna, immersiva e internazionale. Juventus-Inter non sarà solo una sfida per lo scudetto, ma anche un banco di prova per il calcio del futuro.