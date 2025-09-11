Tuttosport.com

"Sono arrivato di corsa perché il mister ci fa correre parecchio": Cambiaso sorprende così

Il difensore della Juve è stato premiato ieri sera a Milano e durante l'intervista ha spiegato il lavoro di Tudor
Juventus

Juventus

MILANO - Andrea Cambiaso è stato premiato ieri a Milano con prestigioso riconoscimento “Gentleman Rivelazione Juventus” durante il Premio Gentleman Fair Play, un premio che sottolinea anche l’attenzione della Juventus ai valori sportivi e al fair play, qualità che il giocatore della Nazionale incarna perfettamente sul campo. Andrea è intervenuto sul palco ringraziando per il premio e sottolineando la determinazione con la quale la squadra è entrata in questa stagione: "Una stagione lunga e dura, però siamo pronti e carichi, ci stiamo allenando tanto. Sono arrivato di corsa anche qua perché il mister ci ha fatto correre parecchio”- ha ironizzato il bianconero. Sul premio: "Soddisfatto per il premio, mi gratifica molto per essere un esempio. Siamo carichi per la stagione e il mister ci sta facendo correre parecchio".

Il giocatore azzurro si è anche lasciato andare con una battuta: "Fa un po' ridere riceverlo ora che sono squalificato, però mi gratifica molto e mi aiuta a essere sempre più corretto in campo". Cambiaso, infatti, sconterà sabato contro l'Inter la seconda delle 2 giornate di squalifica rimediate a causa del rosso diretto nella prima gara di campionato contro il Parma.

 

