"La Juve può sparigliare le previsioni": Capello su lotta scudetto, Champions e derby d'Italia

Con il ritorno della Serie A ormai alle porte dopo la pausa nazionali, Fabio Capello ha analizzato al Corriere della Sera quella che potrebbe essere la griglia di partenza per lo scudetto. Una lotta che potrebbe essere già segnata dal derby d'Italia tra Juventus ed Inter in programma sabato 13 settembre all'Allianz Stadium. Le due squadre sono infatti separate da 3 punti in classifica dopo le prime due giornate e la sfida, anche secondo l'ex allenatore, potrebbe avere dei risvolti già potenzialmente decisivi.
Capello: "La Juve è costruita bene"
Capello ha espresso tutta la sua curiosità nei confronti della nuova Juve di Tudor dopo gli ultimi colpi del calciomercato estivo: "Intanto ha ritrovato solidità difensiva con Bremer e Gatti. Aveva già una base solida a cui ha aggiunto energie con nuovi attaccanti, come David e Openda. È una squadra costruita molto bene, seguendo le indicazioni dell’allenatore: peraltro Tudor aveva avuto modo di conoscere meglio i giocatori nel corso del Mondiale americano. E poi ha Vlahovic che, pur partendo dalla panchina, quando entra ha la fame di dimostrare il proprio valore. Se è pronta per lo scudetto? Devo ammettere che rispetto alle previsioni l’ho portata più avanti nella mia personale griglia. La favorita è il Napoli, poi l’Inter e la Juventus appunto".
Derby d'Italia, la previsione di Capello
L'ex allenatore si è quindi proiettato al derby d'Italia di sabato cercando di capire quale tra le due squadre ha più da perdere: "Diciamo che sarà uno step fondamentale per l'Inter per dimostrare di essersi messi alle spalle il Psg. Per la Juve è un test importante per confermare di essere da titolo". Quindi sul messaggio che Chivu dovrebbe provare a trasmettere alla sua squadra: "Quando arrivai al Milan, dopo Sacchi, radunai i giocatori e dissi loro: 'Tutti dicono che siete stanchi, esauriti. Fateli ricredere'. Anche all'Inter dovrebbero pungolare i calciatori così da far rimangiare a noi critici tutte le parole spese. I giocatori devono aver voglia di riaccendere la luce". Infine sulla possibile mina vagante della prossima Champions League: "Mi auguro sia la Juventus. In Europa come in Italia è una squadra nuova che può sparigliare le previsioni".