"La Juve può sparigliare le previsioni": Capello su lotta scudetto, Champions e derby d'Italia

Capello: "La Juve è costruita bene"

Capello ha espresso tutta la sua curiosità nei confronti della nuova Juve di Tudor dopo gli ultimi colpi del calciomercato estivo: "Intanto ha ritrovato solidità difensiva con Bremer e Gatti. Aveva già una base solida a cui ha aggiunto energie con nuovi attaccanti, come David e Openda. È una squadra costruita molto bene, seguendo le indicazioni dell’allenatore: peraltro Tudor aveva avuto modo di conoscere meglio i giocatori nel corso del Mondiale americano. E poi ha Vlahovic che, pur partendo dalla panchina, quando entra ha la fame di dimostrare il proprio valore. Se è pronta per lo scudetto? Devo ammettere che rispetto alle previsioni l’ho portata più avanti nella mia personale griglia. La favorita è il Napoli, poi l’Inter e la Juventus appunto".

Derby d'Italia, la previsione di Capello

L'ex allenatore si è quindi proiettato al derby d'Italia di sabato cercando di capire quale tra le due squadre ha più da perdere: "Diciamo che sarà uno step fondamentale per l'Inter per dimostrare di essersi messi alle spalle il Psg. Per la Juve è un test importante per confermare di essere da titolo". Quindi sul messaggio che Chivu dovrebbe provare a trasmettere alla sua squadra: "Quando arrivai al Milan, dopo Sacchi, radunai i giocatori e dissi loro: 'Tutti dicono che siete stanchi, esauriti. Fateli ricredere'. Anche all’Inter dovrebbero pungolare i calciatori così da far rimangiare a noi critici tutte le parole spese. I giocatori devono aver voglia di riaccendere la luce". Infine sulla possibile mina vagante della prossima Champions League: "Mi auguro sia la Juventus. In Europa come in Italia è una squadra nuova che può sparigliare le previsioni".