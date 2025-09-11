Tudor ha scelto l’uomo chiave per Juve-Inter, Chivu riabbraccia Lautaro: derby d’Italia si accende!

Meno due ad uno dei match più attesi dell'anno: Juve-Inter alla terza giornata di campionato per entrare per davvero in clima campionato, per capire fin da subito che le ferie estive sono finite e che si ricomincia a fare sul serio. Insomma, niente più calcio d'agosto (in senso letterale e non). Un Derby d'Italia nelle prime tre giornate, tra l'altro, raramente si è visto: sabato capiterà soltanto per la terza volta nella storia (i precedenti risalgono al 17 settembre 1939 e al 14 settembre 2013). Una sfida in cui Igor Tudor deve fare i conti con acciacchi e assenze, e con Cristian Chivu che dall'altro lato dovrà dissipare i dubbi di formazione che lo attanagliano circa la scelta degli uomini da schierare, specialmente a centrocampo. Una partita prima della quale, tra l'altro, verrà premiato Kenan Yildiz come miglior giocatore di agosto.
Inter: Lautaro c'è, dubbio Sucic
Capitolo Inter: Lautaro Martinez, dopo gli impegni con l'Argentina, è rientrato ad Appiano ritrovando Chivu e tutti i suoi compagni. Per lui subito una seduta personalizzata di scarico: soltanto domani, alla vigilia del match contro la Juventus, il numero 10 si aggregherà al resto del gruppo. Se il tandem d'attacco non sembra essere in discussione, con il capitano nerazzurro e Thuram pronti a scendere in campo dal 1', qualche riflessione in più sugli altri reparti. A centrocampo Dumfries e Dimarco sulle corsie esterne sembrano essere sicuri di scendere in campo da titolari, mentre in mezzo Sucic (che nelle prime due di campionato è sempre stato schierato dal 1') potrebbe accomodarsi in panchina.
Chivu e l'ipotesi Akanji
Ad ora, infatti, sono maggiori le possibilità di vedere la consueta linea mediana interista composta da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, ma il croato potrebbe effettuare un sorpasso proprio all'ultima curva ritagliandosi spazio dall'inizio. Andando a ritroso, in difesa Bastoni come braccetto di sinistra e Acerbi al centro sono certi di giocare. Come braccetto di destra invece il nuovo arrivato Akanji, sopraggiunto sul gong del calciomercato estivo per diventare il nuovo leader difensivo, è in vantaggio su Bisseck. In porta, ovviamente, ci sarà Sommer a difendere i pali nerazzurri. Domani Chivu presenterà la sfida alle ore 13.30 in sala stampa.
Juve, valutazioni verso l'Inter
Quali, invece, le novità in casa Juve? Terminati gli impegni con le nazionali Tudor ha potuto allenare il suo gruppo. Nella mattinata di oggi seduta con vista Inter, domani alla vigilia del match ci sarà anche la consueta conferenza stampa pre gara del tecnico bianconero. Quella di sabato all'Allianz Stadium sarà una sfida in cui Tudor dovrà sicuramente fare a meno di due elementi: Andrea Cambiaso ed Edon Zhegrova. Il primo, espulso alla prima giornata contro il Parma, sconterà contro i nerazzurri la sua seconda ed ultima giornata di squalifica. Con tutta probabilità al suo posto spazio a Kostic, che contro l'Inter nel recente passato è risultato spesso decisivo.
Zhegrova out, Miretti e Conceicao...
L'assenza di Zhegrova, invece, è stata annunciata dallo stesso calciatore questa mattina a margina della conferenza stampa di presentazione: condizione da migliorare e dunque forfait concordato con Tudor. Due assenze certe, dunque, ma anche due dubbi che attanagliano il tecnico juventino: Fabio Miretti e Francisco Conceicao. Il primo è reduce dal problema muscolare accusato nel test in famiglia con la Next Gen, il secondo da quello avuto durante gli impegni con la nazionale portoghese. Le loro condizioni vengono costantemente monitorate, e soltanto a poche ore dalla sfida contro l'Inter si saprà con certezza se saranno a disposizione o meno. Conceicao, tra l'altro, lo scorso campionato fu il match winner della sfida di Torino contro i nerazzurri: la sua assenza, molto probabile, andrà sopperita a dovere...
Chi in attacco contro i nerazzurri?
Voi chi scegliereste per l'attacco della Juve contro l'Inter? Partite dal presupposto che quasi sicuramente non ci sarà Chico Conceicao, quindi potete scegliere fra Yildiz, David, Openda e Vlahovic. Dunque c'è da decidere gli uomini e il sistema di gioco.Tudor ci ha pensato tutta la settimana, perché fin da lunedì ha sostanzialmente capito che non era il caso di rischiare l'ex Porto nella partita di sabato, anche perché ci sarà un ciclo importante da affrontare e non vuole perdere uomini decisivi come lui per un periodo lungo. E quindi? Quindi l'uomo che, per Tudor, potrà essere la mossa decisiva è Openda.
Tudor, mossa Openda! E Vlahovic...
Il nuovo acquisto che è stato preso proprio per la sua duttilità offensiva. Infatti, se in questo momento sembra deciso che sarà Openda a giocare, ci sono due possibilità: che venga schierato come seconda punta al fianco di David con Yildiz a fare il trequartista, oppure in una versione più simile a Conceicao, quindi da esterno offensivo sulla destra, con Yildiz nella sua classica posizione nella quale parte da sinistra, David sempre in mezzo. E Vlahovic? O diventa la clamorosa mossa a sorpresa dal primo minuto (al fianco di David) o, molto più probabilmente, partirà ancora dalla panchina e cercherà di essere decisivo a partita in corso come gli è successo con Parma e Genoa.
