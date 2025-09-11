Tudor ha scelto l’uomo chiave per Juve-Inter, Chivu riabbraccia Lautaro: derby d’Italia si accende!

Chi in attacco contro i nerazzurri?

Voi chi scegliereste per l'attacco della Juve contro l'Inter? Partite dal presupposto che quasi sicuramente non ci sarà Chico Conceicao, quindi potete scegliere fra Yildiz, David, Openda e Vlahovic. Dunque c'è da decidere gli uomini e il sistema di gioco.Tudor ci ha pensato tutta la settimana, perché fin da lunedì ha sostanzialmente capito che non era il caso di rischiare l'ex Porto nella partita di sabato, anche perché ci sarà un ciclo importante da affrontare e non vuole perdere uomini decisivi come lui per un periodo lungo. E quindi? Quindi l'uomo che, per Tudor, potrà essere la mossa decisiva è Openda.