Comolli, Al-Khelaifi e il Psg: Kolo Muani? Meglio Vlahovic

A proposito della vicenda Kolo Muani, che avrebbe voluto tornare alla Juve, ma è finito al Tottenham, Damien Comolli è stato categorico: "Non ho mai litigato con Al Khelaifi, il presidente del Psg". Eppure, se c'è un club che è uscito vincitore dall'estenuante trattativa intavolata sull'asse Torino-Parigi, è il bianconero. La Juve era pronta a pagare 10 milioni il rinnovo del prestito oneroso del giocatore, riservandosi il diritto di riscatto nel 2026 che, qualora fosse stato esercitato, avrebbe assicurato ai francesi fra i 50 e i 60 milioni di euro. Il Psg si è impuntato sull'obbligo di riscatto: senza litigare, Comolli ha fatto muro.
Chi ha fatto l'affare?
Risultato: Kolo Muani è finito al Tottenham in cambio di un prestito oneroso per 5 milioni di euro, la metà di quanto il Psg avrebbe incassato dalla Juve e, per giunta, senza nessun obbligo a fine stagione per gli Spurs di tenersi Kolo Muani che non è mai stato un cannoniere (media gol: 6 a stagione. Nel frattempo, la Juve ha risparmiato una montagna di milioni presenti e futuri; Vlahovic è rimasto in bianconero (60 gol in 147 presenze) ed è partito a razzo, segnando 2 reti nelle prime due giornate del nuovo campionato, in calce a complessivi 38 minuti giocati. Fra Partizan, Fiorentina e Juve, Dusan vanta una media di 10 gol a stagione: secondo voi, chi ha fatto l'affare?
