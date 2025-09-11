Comolli, Al-Khelaifi e il Psg: Kolo Muani? Meglio Vlahovic

A proposito della vicenda Kolo Muani, che avrebbe voluto tornare alla Juve, ma è finito al Tottenham, Damien Comolli è stato categorico: "Non ho mai litigato con Al Khelaifi, il presidente del Psg". Eppure, se c'è un club che è uscito vincitore dall'estenuante trattativa intavolata sull'asse Torino-Parigi, è il bianconero. La Juve era pronta a pagare 10 milioni il rinnovo del prestito oneroso del giocatore, riservandosi il diritto di riscatto nel 2026 che, qualora fosse stato esercitato, avrebbe assicurato ai francesi fra i 50 e i 60 milioni di euro. Il Psg si è impuntato sull'obbligo di riscatto: senza litigare, Comolli ha fatto muro.