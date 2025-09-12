Juve-Inter, la probabile formazione di Tudor: avanza Koopmeiners e 3-5-2, chi gioca in attacco

TORINO - Tra il campo e l’ufficio, circondato dalle persone di fiducia dello staff. Soppesando attentamente i pro e i contro di ogni scelta, stando attenti ad ogni minimo dettaglio. È in questo modo che Igor Tudor sta preparando Juventus-Inter. Che poi è il metodo di lavoro che utilizza quotidianamente, consapevole però che il Derby d’Italia conceda il privilegio di una pressione maggiore, che valga più dei “semplici” tre punti e che la sua squadra ci arriva con qualche piccolo problemino da aggiustare. Conceiçao continua il suo lavoro personalizzato, con l’obiettivo di rientrare almeno nella lista dei convocati. Come ribadito in più occasioni, però, la parola d’ordine è prudenza e anche se il suo nome dovesse comparire, è inverosimile che il tecnico croato possa schierarlo titolare. Da qui, quindi, il lavoro di Tudor e del suo staff per studiare la soluzione migliore, quella che può garantire solidità, esaltare i punti di forza della sua squadra e inibire quelli deboli, mettere in difficoltà l’Inter. In questo momento, si va verso una leggera variazione sul tema ricorrente di questa stagione, ma più in generale di quanto proposto dall’allenatore dal suo ritorno a Torino.