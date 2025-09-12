Bernardo Silva, la Juve può avere il suo De Bruyne. E Jorge Mendes...

Voi Bernardo Silva , a 32 anni, lo prendereste? Se la risposta è sì, attenzione perché potrebbe esserci la fila e in coda si è messo anche Damien Comolli . La situazione è quella di Kevin De Bruyne dell'anno scorso: Bernardo Silva è in scadenza di contratto con il Manchester City e, almeno per ora, non c'è nessuna intenzione di sedersi per rinnovare. Per cui l'idea di prendere, a parametro zero, un giocatore di quella qualità sta ingolosendo in molti. Juve compresa. I primi a essersi mossi, tuttavia, sembrano essere quelli del Benfica che sognano il ritorno a casa di Bernardo Silva il quale, nel club di Lisbona, aveva iniziato da ragazzino ed era esploso prima di passare al Monaco e poi al City. Il problema del Benfica, però, sarebbe l'ingaggio . Silva non guadagna poco e non è chiaro se accetterebbe una forte decurtazione in nome di una questione di cuore. Ecco perché si è inserita la Juve (e anche il Milan ). Un ruolo decisivo nella vicenda ce l'avrà il super agente Jorge Mendes , che cura gli interessi di Bernardo Silva e con la Juve ha un eccellente rapporto, cementato in estate con l'affare Conceiçao .

L'opportunità Bernardo Silva

Il suo elevato tasso tecnico non è mai stato in discussione, ma Bernardo Silva è diventato un vero e proprio giocatore a tutto campo negli anni al Manchester City, dove ha vinto tutto, tra cui 6 Premier League e la Champions del 2023 nella finale contro l'Inter. Il portoghese è inesauribile ed è uno degli elementi a cui Guardiola non può rinunciare, sia in mediana per impostare l'azione e recuperare palloni, che sulla trequarti per illuminare le azioni offensive. A un anno dalla scadenza con i citizens, se Bernardo volesse cambiare aria e sentisse la necessità di trovare nuovi stimoli, sarebbe un colpo da 90 per la Juve, sulla scia di quanto fatto dal Napoli con De Bruyne. Silva può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo e con la sua esperienza sarebbe certamente una figura di riferimento per tutta la squadra. Ha 31 anni, quindi ancora molto da dare nella sua carriera, al netto dell'ostacolo rappresentato dal suo attuale ingaggio da 10 milioni a stagione.

I precedenti con la Juve

Bernardo Silva conosce bene la Juventus, poiché l'ha affrontata 6 volte in carriera, con un bilancio in negativo: una vittoria, un pareggio e 4 sconfitte. Due doppi confronti a eliminazione diretta Champions quando il portoghese vestiva ancora la maglia del Monaco. Il primo nel 2014/15 ai quarti, con i bianconeri che vinsero 1-0 in casa e pareggiarono 0-0 al ritorno in Francia. Nel 2016/17 le due squadre si incontrarono in semifinale, con doppio successo della Vecchia Signora: 0-2 all'andata in Francia, 2-1 a Torino nella gara di ritorno. La scorsa stagione invece Silva fu sconfitto allo Stadium per 2-0 da una Juve che sfruttò il periodo di crisi del City. Infine il match del girone del Mondiale per Club, con gli inglesi che si sono presi la rivincita battendo 5-2 i bianconeri lo scorso 26 giugno.