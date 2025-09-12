La probabile formazione Juve contro l'Inter: Tudor si gioca la carta a sorpresa

BREMER: Con lui titolare la Juve al momento conta 8 partite di fila senza subire gol. Da quando è tornato a guidare la retroguardia bianconera dal centro la musica è cambiata e il suo posto da titolare non è in discussione. E un'ulteriore rassicurazione sul suo stato di forma è arrivata direttamente da Tudor in conferenza: sta bene ed è pronto per giocare.

KELLY: Le prestazioni del centrale inglese sono salite di livello da quando è tornato Bremer titolare. Tudor dovrebbe puntare ancora su di lui come braccetto di sinistra per non rompere gli equilibri e per sfruttare al meglio le sue capacità in progressione.