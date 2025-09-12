La probabile formazione Juve contro l'Inter: Tudor si gioca la carta a sorpresa

"Juve-Inter non sarà un'esame di maturità". Tudor non si sbilancia ma conosce perfettamente l'importanza del derby d'Italia dell'Allianz Stadium che non potrà mai valere solo 3 punti. I bianconeri sono partiti meglio, con due vittorie su due contro Parma e Genoa, mentre i nerazzurri dopo la manita al Toro hanno rimediato un'inaspettata sconfitta casalinga contro l'Udinese. Nella conferenza stampa della vigilia Igor non ha sciolto troppi dubbi, se non confermando l'assenza di Zhegrova per i prossimi due impegni per poi farlo integrare gradualmente nella rosa. Un'indicazione, però, è arrivata sul modulo che con ogni probabilità resterà lo stesso delle ultime sfide: 3-4-2-1. Ci sarà tempo in futuro per provare nuovi sistemi, magari a due punte aggiungendo un centrocampista o riducendo il numero dei trequartisti a uno. Ma nell'immediato presente, per mantenere un determinato equilibrio, si riparte dalle certezze. Di seguito, dunque, tutte le probabili scelte del tecnico bianconero per Juve-Inter.
DI GREGORIO: Nessun dubbio tra i pali. Dopo essersi messo in mostra con un grande intervento nei minuti finali di Genoa-Juve, il portiere è sicuro di un posto da titolare.
Juve, la difesa contro l'Inter
GATTI: Federico, che contro il Genoa si è visto negare un gol da un autentico miracolo di Leali, con ogni probabilità giocherà come braccetto di destra nella difesa a 3 studiata da Tudor.
BREMER: Con lui titolare la Juve al momento conta 8 partite di fila senza subire gol. Da quando è tornato a guidare la retroguardia bianconera dal centro la musica è cambiata e il suo posto da titolare non è in discussione. E un'ulteriore rassicurazione sul suo stato di forma è arrivata direttamente da Tudor in conferenza: sta bene ed è pronto per giocare.
KELLY: Le prestazioni del centrale inglese sono salite di livello da quando è tornato Bremer titolare. Tudor dovrebbe puntare ancora su di lui come braccetto di sinistra per non rompere gli equilibri e per sfruttare al meglio le sue capacità in progressione.
Thuram certezza, a sinistra...
KALULU: Da inizio stagione si è adattato come quinto a destra convincendo tutti e anche nel derby d'Italia il suo ruolo dovrebbe essere quello. Una conferma è arrivata anche dal tecnico in conferenza: "Kalulu esterno per emergenza? No, sta giocando lì e sta facendo bene. C'è una cosa che è sopra tutto che è l'equilibrio della squadra per non subire in modo esagerato".
THURAM: Il francese è inamovibile a centrocampo e nell'ultimo impegno della sua Francia è rimasto a guardare dalla panchina per 90'. Buone notizie per Tudor che non dovrà fare i conti con la stanchezza.
LOCATELLI: Il capitano bianconero, protagonista di uno sfortunato autogol in Nazionale contro Israele, dovrebbe partire dal primo minuto per dettare i tempi del centrocampo.
MCKENNIE/JOAO MARIO/ KOSTIC: La squalifica di Cambiaso rimediata alla prima giornata costringe Tudor a rimescolare le carte sulla fascia sinistra. Contro il Genoa ha giocato Joao Mario, ma in occasione del derby d'Italia il favorito dovrebbe essere McKennie, una mossa a sorpresa che significherebbe esordio stagionale dal primo minuto per Weston. Più indietro nelle gerarchie Kostic, autore dell'assist da subentrato nell'ultima trasferta.
Yildiz da 10, accanto a lui...
KOOPMEINERS/OPENDA/CONCEICAO: Chico non partirà titolare e l'unica speranza è quella di concedergli qualche spezzone finale in caso di necessità. In conferenza stampa Tudor, parlando delle possibilità di vederlo in campo, non ha sciolto i dubbi: "50%". Dunque, ecco che salgono le quotazioni di Koopmeiners per cui Igor ha speso belle parole sempre presentando la sfida dell'Allianz. Resta viva anche l'opzione Openda, anche se il tecnico bianconero ne ha parlato come un giocatore che "ha bisogno di molto spazio davanti a lui".
YILDIZ: Il numero 10 è pronto a fare la differenza. A differenza dell'anno scorso, quando siglò una doppietta a San Siro subentrando nel secondo tempo, Kenan è sicuro di un posto da titolare dietro la punta. E prima del calcio d'inizio verrà premiato come MVP della Serie A del mese di agosto.
DAVID: Per il ruolo di prima punta la scelta sembra essere scontata. Il canadese ha segnato e giocato da capitano con il suo Canada ed è pronto a giocare la sua prima sfida in Italia contro l'Inter. Anche Vlahovic è andato in gol con la Serbia ma ancora una volta dovrebbe partire dalla panchina.
Juve, la probabile formazione contro l'Inter
JUVENTUS (3-4-21): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; David.
