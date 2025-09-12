Tuttosport.com

Rudiger salta la Juve, ansia Real Madrid: l'infortunio e i tempi di recupero

Il difensore dei Blancos è cotretto a fermarsi dopo l'ultimo allenamento: tra le partite che salterà c'è anche il Clasico
Rudiger salta la Juve, ansia Real Madrid: l'infortunio e i tempi di recupero
MADRID (Spagna) - Xabi Alonso aveva esultato troppo presto. Il tecnico spagnolo si era detto felice che tutti i nazionali fossero rientrati senza problemi ma sul volo per San Sebastian, dove i blancos affronteranno domani la Real Sociedad in campionato, non è salito Antonio Rudiger. Il difensore centrale, che aveva iniziato normalmente l'allenamento di oggi prima della partita, ha avvertito un fastidio nella fase finale. Successivamente, non è apparso nella lista dei convocati e sono scattati gli allarmi.
Il Real Madrid ha rilasciato un bollettino medico che informa dell'infortunio del difensore tedesco lesione al retto anteriore della gamba sinistra l'esito degli accertamenti. Il Real Madrid non definisce i tempi di recupero ma la stampa spagnola parla di 10-12 settimane di stop che gli farebbero saltare, fra le altre cose, Atletico e Barcellona in Liga e Liverpool e Juventus (22 ottobre, terza giornata) in Champions. Ancora ai box Camavinga ed Endrick, i più vicini a rientrare, oltre a Bellingham e Mendy. Quasi cinque mesi fa, il difensore centrale ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico dopo aver subito una lesione al menisco esterno. Un infortunio che lo ha tenuto fuori per più di 50 giorni nella fase finale di una stagione in cui è stato indispensabile per Ancelotti.

