Juve, la formazione ufficiale contro l'Inter: Tudor con la carta a sorpresa

"Juve-Inter non sarà un'esame di maturità". Tudor non si sbilancia ma conosce perfettamente l'importanza del derby d'Italia dell'Allianz Stadium che non potrà mai valere solo 3 punti. I bianconeri sono partiti meglio, con due vittorie su due contro Parma e Genoa, mentre i nerazzurri dopo la manita al Toro hanno rimediato un'inaspettata sconfitta casalinga contro l'Udinese. Nella conferenza stampa della vigilia Igor non aveva sciolto troppi dubbi, se non confermando l'assenza di Zhegrova per i prossimi due impegni. Per mantenere un determinato equilibrio il tecnico bianconero riparte dalle certezze. Di seguito, dunque, tutte le scelte ufficiali del tecnico bianconero per Juve-Inter.
DI GREGORIO: Nessun dubbio tra i pali. Dopo essersi messo in mostra con un grande intervento nei minuti finali di Genoa-Juve, il portiere azzurro è ancora titolare.
Juve, la difesa contro l'Inter
GATTI: Federico, che contro il Genoa si è visto negare un gol da un autentico miracolo di Leali, giocherà come braccetto di destra nella difesa a 3 studiata da Tudor.
BREMER: Con lui titolare la Juve al momento conta 8 partite di fila senza subire gol. Da quando è tornato a guidare la retroguardia bianconera dal centro la musica è cambiata e il suo posto da titolare non è in discussione. E un'ulteriore rassicurazione sul suo stato di forma è arrivata direttamente da Tudor in conferenza: sta bene ed è pronto per giocare.
KELLY: Le prestazioni del centrale inglese sono salite di livello da quando è tornato Bremer titolare. Tudor punta ancora su di lui come braccetto di sinistra per non rompere gli equilibri e per sfruttare al meglio le sue capacità in progressione.
Thuram certezza, a sinistra...
KALULU: Da inizio stagione si è adattato come quinto a destra convincendo tutti e anche nel derby d'Italia il suo ruolo sarà quello. Una conferma era arrivata anche dal tecnico in conferenza: "Kalulu esterno per emergenza? No, sta giocando lì e sta facendo bene. C'è una cosa che è sopra tutto che è l'equilibrio della squadra per non subire in modo esagerato".
THURAM: Il francese è inamovibile a centrocampo e nell'ultimo impegno della sua Francia è rimasto a guardare dalla panchina per 90'. Buone notizie per Tudor che non dovrà fare i conti con la stanchezza.
LOCATELLI: Il capitano bianconero, protagonista di uno sfortunato autogol in Nazionale contro Israele, partirà dal primo minuto per dettare i tempi del centrocampo.
MCKENNIE: La squalifica di Cambiaso rimediata alla prima giornata costringe Tudor a rimescolare le carte sulla fascia sinistra. Contro il Genoa ha giocato Joao Mario, ma in occasione del derby d'Italia in campo ci sarà McKennie, una mossa a sorpresa che significa esordio stagionale dal primo minuto per Weston.
Yildiz da 10, accanto a lui...
KOOPMEINERS: Conceicao alla fine non è stato convocato. Dunque, ecco che tocca a Koopmeiners per cui Igor ha speso belle parole sempre presentando la sfida dell'Allianz.
YILDIZ: Il numero 10 è pronto a fare la differenza. A differenza dell'anno scorso, quando siglò una doppietta a San Siro subentrando nel secondo tempo, Kenan èpartirà titolare dietro la punta. E prima del calcio d'inizio verrà premiato come MVP della Serie A del mese di agosto.
VLAHOVIC: David sembrava in netto vantaggio su Dusan, ma alla fine sarà il serbo a partire titolare per il derby d'Italia. Il canadese, a segno come il numero 9 bianconero con la propria nazionale, è pronto a subentrare nel secondo tempo.
Juve, la formazione ufficiale contro l'Inter
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
"Juve-Inter non sarà un'esame di maturità". Tudor non si sbilancia ma conosce perfettamente l'importanza del derby d'Italia dell'Allianz Stadium che non potrà mai valere solo 3 punti. I bianconeri sono partiti meglio, con due vittorie su due contro Parma e Genoa, mentre i nerazzurri dopo la manita al Toro hanno rimediato un'inaspettata sconfitta casalinga contro l'Udinese. Nella conferenza stampa della vigilia Igor non aveva sciolto troppi dubbi, se non confermando l'assenza di Zhegrova per i prossimi due impegni. Per mantenere un determinato equilibrio il tecnico bianconero riparte dalle certezze. Di seguito, dunque, tutte le scelte ufficiali del tecnico bianconero per Juve-Inter.
DI GREGORIO: Nessun dubbio tra i pali. Dopo essersi messo in mostra con un grande intervento nei minuti finali di Genoa-Juve, il portiere azzurro è ancora titolare.