"Vlahovic ora ha la chiave. Da chi prende Tudor e Juve-Inter, poi era una settimana di me**a"

TORINO - Si tramandano come racconti attorno a un fuoco, si vivono come leggende che tornano a bussare alla porta ogni volta che il destino decide di scriverne un nuovo capitolo. Juventus-Inter non è solo una sfida. È un frammento d’eternità, sospeso tra rivalità, gloria e orgoglio. Ciro Ferrara conosce bene il peso e il privilegio di certe notti. Le ha vissute da protagonista, quando lo Stadium era ancora un’idea lontana e lo spogliatoio della Juve era popolato da uomini prima ancora che da campioni. Nei giorni scorsi, come accade solo tra chi ha condiviso battaglie e silenzi, Ferrara ha ritrovato Igor Tudor.
Compagno, fratello di campo, oggi condottiero di una Juventus in via di ricostruzione. «È stata una piacevole chiacchierata - racconta Ciro Ferrara - abbiamo rispolverato vecchi ricordi. L’ho trovato sereno, anzitutto perché siamo solo a inizio campionato, ma poi per via della rosa che gli è stata messa a disposizione. Ha sei attaccanti molto interessanti: dovrà fare delle scelte. Ma il valore di Igor sta proprio nella gestione delle risorse».
Che impressione le fece quando arrivò la prima volta a Torino nel ‘98?
«All’inizio era un po’ intimidito: aveva 20 anni e per la prima volta lasciava il suo Paese per trasferirsi in un club come la Juventus. Noi lo abbiamo accolto a braccia aperte perché fin da subito si è posto nella maniera giusta dando la sua disponibilità. Credo che ci abbia messo poco a sentirsi a casa. Sai, con l’esempio puoi trasmettere tante cose senza il bisogno di parlare: la forza di quel gruppo risiedeva nei valori che condividevamo. Facevamo capire a chi arrivava come ci si doveva allenare, quali fossero gli obiettivi da raggiungere… Tutte cose che vengono naturali quando ti ritrovi in una società come la Juventus. Oggi Igor, oltre al suo trascorso in bianconero, ha un bagaglio di esperienze internazionali che l’hanno portato a saper gestire al meglio qualsiasi spogliatoio. Non sarà facile stasera - e vale anche per Chivu - perché si giocherà il suo primo derby a margine della sosta. Ma con me è stato chiaro: queste partite, in fondo, non hanno bisogno di chissà quale preparazione. Basta la pressione dell’ambiente a farti entrare nel giusto mood».
"Tudor, un po' da Lippi e non solo"
Tra gli allenatori più importanti con cui avete condiviso il vostro cammino in bianconero figura Marcello Lippi. Rivede nel modo in cui lavora Tudor qualcosa dell’ex ct azzurro? Un aspetto che magari sta provando a rubargli...
«Beh, alla Juve ha avuto modo di lavorare anche con Ancelotti e Capello. È inevitabile che una parte della sua formazione sia passata dalle esperienze con questi grandi tecnici. Penso che abbia rubato qualcosa un po’ da tutti. Lui poi è uno che non smette mai di studiare: l’altro giorno alla Continassa mi ha confidato che sta leggendo l’ultimo libro di Spalletti…».
A distanza di 20 anni, questa gara continua ad avere un valore speciale per lei? Che episodi le vengono in mente se ripensa ai tanti Derby d’Italia che ha giocato per la Juventus?
«Certo: alcuni belli ed altri meno entusiasmanti. C’è una sconfitta in particolare che ricordo bene perché portò a una brutta litigata con Lippi. Era il novembre del ‘96 e perdemmo contro l’Inter 3-0 in casa ai quarti di Coppa Italia. Il giorno dopo Marcello si infuriò con me. Un episodio che mi rimase impresso. Io e lui avevamo un bellissimo rapporto e infatti abbiamo risolto subito. Poi porto nel cuore la vittoria da allenatore per 2-1 grazie a quel gol spettacolare di Marchisio».
C’è chi dice che vada matto per le auto. Se pensa al momento attuale della Juventus - che sta ricostruendo passo dopo passo le basi per tornare a vincere - e all’Inter, capace di raggiungere due finali di Champions negli ultimi tre anni, quali auto potrebbero rappresentare oggi queste due squadre?
«Qui mi mette in difficoltà… Per la Juve direi la Ferrari. Per l’Inter non saprei. Di sicuro due vetture in pole position con Napoli e Milan per lo scudetto…».
"Comolli ha capito dove si trova"
Quindi per lei c’è anche la Juve tra le pretendenti al titolo?
«La squadra da battere resta il Napoli. Ed è naturale perché partono con lo scudetto sul petto, anche in virtù del loro mercato estivo che è stato importante. Poi sappiamo che per riconfermarti devi dimenticare quanto fatto l’anno prima e ripartire con ancor più motivazioni. Boniperti diceva che vincere non è importante, ma l’unica cosa che conta. Ecco, con l’esperienza ho capito che rivincere è ancor più importante, e la Juve proverà a farlo».
Come del resto ha sottolineato il dg Damien Comolli...
«Non lo conosco, ma dal punto di vista comunicativo mi sembra che abbia capito perfettamente in che ambiente si trova. Avremo modo di giudicarlo nel lungo periodo, toccando con mano l’impatto che avranno i nuovi acquisti nell’universo bianconero. L’anno scorso - ad esempio - mai ci saremmo aspettati che giocatori come Douglas Luiz, Koopmeiners e Nico floppassero. Vedremo, insomma…».
A proposito di Koop, pensa che Tudor possa rivitalizzarlo?
«Le sue qualità sono evidenti. Ora però dovrà reagire alle difficoltà, ma sono fiducioso».
E di Vlahovic che mi dice?
«Dusan ha vissuto un finale di stagione delicato: tutto mi portava a credere che la migliore strada per lui e la Juventus fosse quella di separarsi. Eppure i fatti mi stanno smentendo: sembra che abbia trovato la chiave per uscire dalla comfort zone. È uno step che devi fare per trovare nuove motivazioni. Parliamo comunque di un giocatore molto giovane che ha un potenziale inespresso e che può migliorare ancora tanto. É sulla strada giusta: nelle prime due giornata ha dato una gran mano ai compagni».
"Juve, il miglior attacco in Serie A"
Oltre a Dusan, la Juve può contare su Openda, David, Chico e Yildiz. Pensa che sulla carta questo sia il reparto offensivo più forte della Serie A?
«Assolutamente sì, del resto lo dicono i numeri. Poi però bisogna costruirci attorno una squadra, motivo per cui non li vedremo mai in campo tutti insieme. Starà a loro riuscire a confermarsi sul campo, ma soprattutto dimostrare di saper gestire la pressione dell’ambiente bianconero».
Se vogliamo, un altro colpo di mercato è stato il recupero di Bremer. Si dice che Allegri ritenga il brasiliano uno dei tre centrali più forti che abbia mai allenato…
«Questo perché Max non ha mai avuto me in squadra (ride, ndr). A giudicare dalle parole di Igor devo dire che mi ha trasmesso la stessa cosa. È un giocatore carismatico e di personalità, uno dei leader dello spogliatoio. Il suo rientro è fondamentale, non credo sia un caso che la Juve con lui in campo non prenda gol in Serie A da otto partite…».
Insomma, che partita vedremo stasera?
«Una gara aperta. Certo, per la rivalità che c’è nessuno dei due vorrà rischiare di perderla. Ai miei tempi perdere il derby d’Italia voleva dire passare poi una settimana di m… Forse però tra le due ad avere più pressione sarà l’Inter: giocano all’Allianz e in caso di ko andrebbero a -6 dalla vetta a sole tre giornate dall’inizio del campionato. Insomma, non è una gara decisiva ma può darci già delle indicazioni ben precise».
