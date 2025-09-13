"Vlahovic ora ha la chiave. Da chi prende Tudor e Juve-Inter, poi era una settimana di me**a"

TORINO - Si tramandano come racconti attorno a un fuoco, si vivono come leggende che tornano a bussare alla porta ogni volta che il destino decide di scriverne un nuovo capitolo. Juventus- Inter non è solo una sfida . È un frammento d’eternità, sospeso tra rivalità, gloria e orgoglio. Ciro Ferrara conosce bene il peso e il privilegio di certe notti. Le ha vissute da protagonista, quando lo Stadium era ancora un’idea lontana e lo spogliatoio della Juve era popolato da uomini prima ancora che da campioni. Nei giorni scorsi, come accade solo tra chi ha condiviso battaglie e silenzi, Ferrara ha ritrovato Igor Tudor.

Compagno, fratello di campo, oggi condottiero di una Juventus in via di ricostruzione. «È stata una piacevole chiacchierata - racconta Ciro Ferrara - abbiamo rispolverato vecchi ricordi. L’ho trovato sereno, anzitutto perché siamo solo a inizio campionato, ma poi per via della rosa che gli è stata messa a disposizione. Ha sei attaccanti molto interessanti: dovrà fare delle scelte. Ma il valore di Igor sta proprio nella gestione delle risorse».

Che impressione le fece quando arrivò la prima volta a Torino nel ‘98?

«All’inizio era un po’ intimidito: aveva 20 anni e per la prima volta lasciava il suo Paese per trasferirsi in un club come la Juventus. Noi lo abbiamo accolto a braccia aperte perché fin da subito si è posto nella maniera giusta dando la sua disponibilità. Credo che ci abbia messo poco a sentirsi a casa. Sai, con l’esempio puoi trasmettere tante cose senza il bisogno di parlare: la forza di quel gruppo risiedeva nei valori che condividevamo. Facevamo capire a chi arrivava come ci si doveva allenare, quali fossero gli obiettivi da raggiungere… Tutte cose che vengono naturali quando ti ritrovi in una società come la Juventus. Oggi Igor, oltre al suo trascorso in bianconero, ha un bagaglio di esperienze internazionali che l’hanno portato a saper gestire al meglio qualsiasi spogliatoio. Non sarà facile stasera - e vale anche per Chivu - perché si giocherà il suo primo derby a margine della sosta. Ma con me è stato chiaro: queste partite, in fondo, non hanno bisogno di chissà quale preparazione. Basta la pressione dell’ambiente a farti entrare nel giusto mood».