Chiellini: “Bremer più forte di me. Vlahovic? Io l’avrei chiesto a voi…”

A scaldare il derby d'Italia tra Juve e Inter ci ha pensato il dirigente bianconero Giorgio Chiellini , che in carriera ne ha giocati tanti e spesso è stato anche decisivo con le sue prestazioni. Ai microfoni di Dazn ha scherzato e con la solita diplomazia ha messo sempre avanti il benessere della squadra. La leggenda della Vecchia Signora ha elogiato Bremer e ha parlato anche della possibile gestione degli attaccanti da parte di Tudor.

Juve-Inter, le dichiarazioni di Chiellini

Nel pre partita Giorgio Chiellini, ai microfoni di Dazn, torna sulle sfide in carriera contro l'Inter: "Rievoca tante immagini belle, qualcuna anche brutta. L'eccitazione si vede dai tifosi, si fa fatica a sentirci l'un l'altro: son questo le partite che uno aspetta. Vlahovic? Io lo chiederei a voi come sta (riferendosi a Toni e Vieri ndr). Sta facendo bene, Igor lo sta vedendo bene. Lo si è visto, Dusan ha iniziato bene, gioca titolare: quest'anno abbiamo tante alternative. Durante la stagione servono grandi attaccanti, possiamo essere contenti della rosa che abbiamo". Tudor non vede Openda come alternativa a Yildiz? Chiellini risponde: "Si può giocare in modi diversi, lui è diverso da Vlahovic e David. Credo che trovare un fac simile di Kenan sia difficile perché è speciale. Lois può giocare prima punta o con un altro attaccante, come fatto l'anno scorso con Sesko. Ha caratteristiche diverse dagli altri, lo abbiamo scelto per questo". Infine: "Più forte Bremer o Chiellini? Bremer! Sempre amato Gleison, glielo potete chiedere".