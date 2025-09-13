Non svegliate Adzic: “Un sogno. Juve, ora lottiamo per lo Scudetto”

Notte da sogno per Adzic , che ha realizzato il suo primo gol in Serie A nella partita più sentita per i tifosi della Juve: il derby d'Italia contro l'Inter . Una perla da quasi trenta metri con un destro da fermo che ha piegato le mani a Sommer, non impeccabile nel corso del match. Il montenegrino dopo la scorsa stagione con la Next Gen ha fatto ora un ulteriore step e può essere un jolly per Tudor nel corso della stagione. Al termine del match ha fatto sentire tutta la sua gioia.

Adzic esulta dopo Juve-Inter

"Per me è un sogno giocare e fare un gol così importante. Adesso dobbiamo continuare a lavorare giorno dopo giorno e lotteremo per lo scudetto come ha detto il mister. Voglio ringraziare i compagni e lo staff, il mister mi ha dato fiducia. Ho lavorato tanto per questo momento" - ha detto Adzic ai microfoni di Dazn nel post partita. Parole che confermano la volontà della Juve nel giocarsi lo scudetto e rialzarsi dopo anni difficili. La rete del 2006 ha ribadito anche il grande lavoro dei bianconeri con la Next Gen, che oltre a produrre tanto per le casse, ha regalato anche giocatori capaci di risolvere le partite.